Arçelik'te üst düzey atamalar

Arçelik üst yönetimine iki önemli atama gerçekleşti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arçelik Kalite, Sürdürülebilirlik ve Resmi İlişkiler Kıdemli Direktörü Fatih Özkadı, Arçelik Sürdürülebilirlik, Kalite ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Arçelik-LG Genel Müdürlüğü görevini sürdüren Cem Kural da Satın Alma ve Tedarik Zincirinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde mezun olan Özkadı, yüksek lisans eğitimini de aynı üniversitede tamamladıktan sonra kariyerine 1992'de Arçelik AR-GE Bölümü'nde Araştırma Mühendisi olarak başladı.

Özkadı, AR-GE Bölümü'nde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2015'te Enerji ve Çevre Yöneticisi, 2015-2020'de Sürdürülebilirlik ve Resmi İlişkiler Direktörlüğü görevlerini yürüttü. 2014-2016'da aynı zamanda Koç Topluluğu Çevre Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Fatih Özkadı, Mart 2020'de Kalite, Sürdürülebilirlik ve Resmi İlişkiler Kıdemli Direktörü olarak atandı.

Özkadı, kasım ayından geçerli olmak üzere Arçelik Sürdürülebilirlik, Kalite ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenecek. Özkadı, Arçelik'teki görevi ile birlikte TÜSİAD Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Başkanı ve Yeşil Mutabakat Görev Gücü Başkanı, TURKTRADE Yönetim Kurulu Üyesi, TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Ev Cihazları Üreticileri Birliği (APPLiA) Konsey üyesi görevlerini yürütüyor.

Arçelik Satın Alma ve Tedarik Zincirinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kozan ağustosta vefat etmişti. Arçelik-LG Genel Müdürlüğü görevini sürdüren Kural, kasımdan itibaren bu görevi üstlenecek.

Kural, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olurken, yüksek lisans eğitimini de ODTÜ, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde tamamladı.

İş hayatına 1992'de Testaş AŞ'de AR-GE mühendisi olarak adım atan Kural, Arçelik'teki kariyerine ise 1995'te Araştırma Geliştirme Mühendisi olarak başladı. Arçelik'te 30 yıla yaklaşan kariyeri boyunca çeşitli kademelerde görev yapan Kural, 2012-2017'de Arçelik AR-GE Direktörü ve 2018-2020'de ise Arçelik Temin Ürün Direktörü olarak çalıştı.