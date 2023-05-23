Arkas Lojistik, intermodal servislerini genişletiyor

Arkas Lojistik, geleceğe yönelik lojistik çözümler geliştirmeye devam ederken intermodal servislerini genişletiyor. Son olarak Avrupa’nın en büyük intermodal lojistik terminali işletmecisi duisport ve İsviçreli demiryolu şirketi Hupac ile imzaladığı anlaşma sayesinde intermodal taşımalarını Halkalı’dan Avrupa’ya gönderecek.

Kendi özmal 45’lik konteynerleri ile her gün düzenli olarak Halkalı gar çıkışlı intermodal hizmetine devam ederken Almanya (Ruhr Gebit bölgesi), Belçika, Hollanda taşımaları da gerçekleştirecek Arkas Lojistik, 24 ton kapasiteli taşımalarını kapıdan kapıya yaklaşık 7-9 gün gibi kısa bir sürede tamamlayacak. Servis rotasında bulunan tüm servis sağlayıcılarla aktif iş birliği yapılan sistemde Duisport terminali üzerinden Avrupa ve Asya’ya 400'den fazla demiryolu bağlantısı ve 80'den fazla doğrudan varış noktası mevcut.