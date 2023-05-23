Arkas Lojistik, intermodal servislerini genişletiyor
Arkas Lojistik, Duisport ve Hupac arasında İntermodal taşımacılığı için hizmet sözleşmesi imzalandı. Halkalı-Duisburg terminali arasında karşılıklı düzenlenecek tren seferleri ile Almanya’nın yanı sıra Belçika, Hollanda ve Avusturya gibi Avrupa’nın çeşitli ülkelerine yük taşımacılığı kolaylaşacak.
Arkas Lojistik, geleceğe yönelik lojistik çözümler geliştirmeye devam ederken intermodal servislerini genişletiyor. Son olarak Avrupa’nın en büyük intermodal lojistik terminali işletmecisi duisport ve İsviçreli demiryolu şirketi Hupac ile imzaladığı anlaşma sayesinde intermodal taşımalarını Halkalı’dan Avrupa’ya gönderecek.
Kendi özmal 45’lik konteynerleri ile her gün düzenli olarak Halkalı gar çıkışlı intermodal hizmetine devam ederken Almanya (Ruhr Gebit bölgesi), Belçika, Hollanda taşımaları da gerçekleştirecek Arkas Lojistik, 24 ton kapasiteli taşımalarını kapıdan kapıya yaklaşık 7-9 gün gibi kısa bir sürede tamamlayacak. Servis rotasında bulunan tüm servis sağlayıcılarla aktif iş birliği yapılan sistemde Duisport terminali üzerinden Avrupa ve Asya’ya 400'den fazla demiryolu bağlantısı ve 80'den fazla doğrudan varış noktası mevcut.