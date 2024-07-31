Armada Gıda, 3’ncü fabrika yatırımıyla büyümesini sürdürüyor

Mersin'de toplam 137 bin 123 metrekare alana sahip 3 fabrikasında, 11 üretim hattı ile konvansiyonel ve organik ürünleri işlemeye devam ediyor. Firma ayrıca tüm tesisler için mevcutta toplam 725.000 ton/yıl ürün işleme ve 118.665 MT depolama kapasitesine sahiptir. Armada Gıda; üretim, orjinasyon, lojistik, katma değerli işleme ve ticaretten oluşan tedarik zincirinin tüm bileşenlerini, 27 ülkeden ham madde tedariki ve toplamda 90 ülkeye ihracatı ile etkin bir şekilde yöneten global gıda endüstrisi şirketidir. Almanya, İtalya, Mısır, Tunus ve Fransa başta olmak üzere toplamda 90’ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

Armada Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Kalıpçı Sönmez, yatırımı devam eden Armada 3 fabrikasının da tam kapasite devreye girmesi ile toplamda ürün işleme kapasitesinin 2 kat artacağını vurgulamıştır. “Yatırımına devam ettiğimiz üçüncü fabrikamızda özellikle yetişkin maması olarak da bilinen Super Cereal (Fonksiyonel Gıda) ürün ve bebek maması üretimini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. İhracatta sağladıkları başarı sayesinde TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) listesinde 2022 yılında 630. sıralarını 2023 yılında 279. sıraya yükseltmeyi başardıklarını kaydeden Fethi Sönmez, “ISO 500 listelerinde 2022 yılında 347. Sıradaydık 2023 yılında ise 301. Sıraya yükselmeyi başardık ve bu listede de sıramızı her yıl yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi.

Halka arz çalışmaları devam ediyor

Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul’a halka arz çerçevesinde başvurularını gerçekleştirdiklerine değinen Fethi Sönmez, “Bununla birlikte, sermaye artırımı ve ortak satış yöntemiyle bir halka arz gerçekleştireceğiz. Global Menkul Değerler liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda şirketimizin çıkarılmış sermayesi, 55 milyon TL sermaye artırımı ile 220 milyon TL'den 275 milyon TL’ye yükseltilecek. Halka arzdan elde edeceğimiz geliri, işletme sermayemizin güçlendirilmesinin yanı sıra devam eden fabrika yatırımımız ile GES yatırımımız başta olmak üzere, kapasite ve verimlilik artışımıza yönelik yatırımlarımıza ivme verici destek olarak kanalize etmeyi planlıyoruz” ifadesini kullandı.

Toplam 28,8MW GES yatırımlarını devreye almayı planlıyor

Sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde karbon ayak izlerini azaltmayı hedeflediklerini dile getiren Fethi Sönmez, toplam 28,8MW GES yatırımlarını devreye almayı planladıklarına dikkat çekerek, “Şanlıurfa Viranşehir’de 250 dönüm arazi üzerinde kurulumu devam eden yaklaşık 19 MW’lık GES’imizi bu yıl devreye almayı öngörüyoruz. Başvurumuz kapsamında 12 MW’lık kapasite halihazırda tahsis edilmiştir. Kurulum içinde EPC şirketi ile anlaşma imzalanmıştır.

2023 yılı içerisinde Hatay, Antakya, Kuruyer mevkiinde bulunan milli emlak arazisinin, GES inşa edilmek suretiyle, üst kullanım hakkını da ihale ile aldık. Projenin 9,8 MW olması hedefleniyor, İlgili proje kapsamında 3,75 MW’lık çağrı mektubu onaylanmıştır” şeklinde konuştu.