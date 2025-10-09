Aroma, Anuga 2025’te Türkiye’nin doğal lezzetini dünyaya tanıttı

Gıda ve içecek sektörünün en prestijli organizasyonlarından Anuga 2025, 4–8 Ekim tarihleri arasında Almanya’nın Köln kentinde gerçekleşti. Türkiye’nin köklü markalarından Aroma, fuarda geniş meyve suyu portföyüyle yer aldı. Marka ayrıca, Türkiye’nin tek tetrapak doğal kaynak suyu olan “Aroma Ömer Duruk” ürününü uluslararası ziyaretçilere tanıttı.

İhracatta yeni pazarlara odaklanıyor

Aroma standı, binlerce profesyonelin uğrak noktası oldu. Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Ömer Duruk ve Onur Duruk, markanın sürdürülebilir üretim anlayışına dikkat çekti. Onur Duruk, “Anuga, global büyüme stratejimizin önemli bir parçası. Çevre dostu tetrapak ambalajlı doğal suyumuz büyük ilgi gördü” dedi.

Hâlihazırda 30’dan fazla ülkeye ihracat yapan Aroma, fuar kapsamında birçok iş birliği görüşmesi gerçekleştirdi. Marka, yenilikçi ürünleriyle ihracat ağını genişletmeyi ve dünya pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.