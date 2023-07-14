Artaş GYO kuracak, yılda 3 kez temettü dağıtacak

Hamide HANGÜL

Eczacıbaşı Holding’in arazisine yeni proje gerçekleştirmek için geçtiğimiz günlerde anlaşan Artaş Holding, hedef büyüttü. Gayrimenkul, perakende, turizm, sanayi ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Artaş Holding, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) için de Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurduğunu duyurdu. ‘Bir Harf, Binlerce Mutluluk’ mottosuyla yatırımlarına devam edecek Holding’in yeni dönem hedefleri düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

Söz konusu gelecek dönem projelerinde, GYO kuruluşundan Vadistanbul’un devam projesine, sanayi yatırımından, güneş enerjisi yatırımları ve turizmde işbirliklerine kadar çok sayıda gündem yer aldı. Yeni hedeflerine ilişkin bilgi veren Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, “Faaliyet gösterdiğimiz gayrimenkul, perakende, turizm, enerji ve sanayi sektörlerindeki yatırımlarımızla gücümüze güç katmayı hedefliyoruz” dedi.

İstanbul'da 439 konutluk projeye bin 200 talep aldık

Firmanın 2004 yılından bu yana 37 bin konut teslim ettiğine işaret eden Çetinsaya, “Her yıl 5-6 bin konut üretiyoruz. Şu anda 8 şantiyemiz devam ediyor. Avrupa Yakası’nda Bağcılar bölgesinde Avrupa Konutları Yenimahalle, Atakent bölgesinde Avrupa Konutları Ata projelerimiz var.

Anadolu Yakası’nda Avrupa Residence Yamanevler projesine imza atıyoruz. Sanayi odaklı hayata geçirdiğimiz Artaş Sanayi ve Ticaret Merkezi de Avcılar’da yükseliyor. Dün satışına başladığımız Yenimahalle projemizde 439 konut için bin200 talep aldık” açıklamasında bulundu.

SPK’dan onay bekliyoruz

GYO şirketi kurduklarını ve bu alanda faaliyet göstermek için SPK’ya müracaat ettiklerini açıklayan Çetinsaya, GYO süreci ve hedeflerini şöyle anlattı: “Biz farklı bir GYO yapacağız.

Burada tamamen kira gelirli gayrimenkul yatırımlarıyla kuracağız ve yılda 3 kez temettü dağıtan bir GYO kuruyoruz. Çünkü şu an mevcut olan GYO’lar devamlı yatırım yapıyor ve vatandaşa bir şey vermiyor. GYO’lar maalesef beklediğimiz fiyatlarda ve hisse senetleri değer kaybediyor. Biz bunu böyle yapmayacağız. Biz vatandaşı ortak edeceğiz. Ve buradaki kira gelirlerini senede 3 kez dağıtacağız.

Ekim ayı sonunda onaylar çıkarsa GYO’yu kuracağız. Bu gelirleri de vatandaşlarla bölüşeceğiz. Bunların hepsi ticari ünite. Yaklaşık bin 300 bağımsız bölüm içinde olacak. Bu bin 300 bağımsız bölümde ticari kiracılar var.”

Vadistanbul’un devamı Eczacıbaşı arsasına

Cendere’de Eczacıbaşı arsasında proje geliştirmek için imzaların atıldığına da işaret eden Süleyman Çetinsaya, “Bu projemiz, Vadistanbul’un devamı niteliğinde olacak. Tüm dinamiklerini ve detaylarını çok iyi bildiğimiz Cendere’de yeni bir proje için düğmeye basmış bulunuyoruz” dedi.

Profilo projesiyle ilgili de konuşan Çetinsaya, şunları söyledi: ''Ticari ofis tarafının ruhsatını alıyoruz, yıl sonunda da AVM tarafının yıkımını yapacağız. Burada yeni bir AVM düşünmüyoruz. AVM'ler artık bitti, yaşamaz. Ülkemizin ihtiyacı konut ve biz AVM değil konut yapacağız. Mecidiyeköy'de kentsel dönüşüme imza atacağız.''

Çelik Halat’la maliyet yarı yarıya düştü

Artaş Holding’in Doğan Holding’den satın alarak sanayi sektörüne de girdiği Çelik Halat markasına da değinen Çetinsaya, “Çelik Halat Tel Sanayini daha da büyüteceğiz, fabrikasını yeniliyoruz. Net ihracatçı bir şirket, elde edeceğimiz ihracat rakamlarıyla ülke ekonomimize önemli katkılar sunmayı hedefliyoruz. Örneğin Vadistanbul'daki Havaray'ın halatlarının 2 yılda bir değişmesi gerekiyor. İthal ettiğimizde maliyeti 50 bin dolar. Çelik Halat bu ürünü 27 bin dolara yaptı. Neredeyse yarı yarıya ve 3 yıl garanti verdi” açıklamasında bulundu.

Vergi çıktı inanın sevindim

Türkiye’de yaklaşık 2,5 milyon kişinin EYT ile emekli olduğuna işaret eden Süleyman Çetinsaya, bu durumun ekonomiye de bir yük getirdiğini söyledi. Son yapılan vergi artışlarına da değinen Çetinsaya, “Vergiler çıktı inanın sevindim, kurumlar vergisi yüzde 15’den yüzde 20’ye çıktı. Vergimizi verelim, güzel günlere çıkalım” dedi.