Artukbey Kahve 113'üncü yılına 113 şube hedefiyle giriyor

Artukbey Kahve Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Yertüm, Artukbey’in köklü bir marka olduğunu söyleyerek, ‘’113. yaşımızı 113 şube ile taçlandırma hedefindeyiz. Biz Mardin’de dibek kahvemizle ünlendik. Kahvelerimizle ön plandayız ve kahve markası olarak algılanmak istiyoruz’’ dedi.

‘’Yurt dışında 9 şubemiz var’’

Kahvenin formülünün kendilerine ait olduğunu aktaran Yertüm, ‘’Formülü bize ait olan bu kahve, 35 metrekarelik dükkânda kuyruklar oluşturan bir lezzet. Ayrıca Süryani kahvesi gibi yerel lezzetleri de ulusal pazara çıkardık. Anlayacağınız gibi kuşaktan kuşağa aktarılan girişimci ruh söz konusu. Tek kullanımlık Türk kahvesi, dibek kahvesi, Süryani kahvesi, damla sakızlı kahveler, menengiç kahvesi, badem şekerleri, tramisu draje, kolonya gibi ürünlerden oluşan yelpazemizle ulusal perakende zincirleri için de ürün yapıyoruz'' diye konuştu.

1998 yılından bugüne yaptıkları yatırımlarla ülke genelinde 73 şubeye çıktıklarını ifade eden Yertüm, "Başta Irak ve Dubai olmak üzere 9 yurtdışı şubemiz de katarsak şube sayımız şu an 82. İyi yönetilen, sağlam büyüyen, yerel bir kahve zinciri olma yolunda, Türkiye’de konusunda isim yapmış uzmanlarla, pazarlama ve marka danışmanlarıyla çalışıyoruz. Elinizdeki mirası büyütmek istiyorsanız, ona yeni boyutlar katarak aşmalısınız. İçinde bulunduğumuz dönüşüme fiziksel yatırımlar olarak bakarsak 2023’te, Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde robotik teknolojilerle çalışacak 10 bin metrekarelik yeni fabrika, AR-GE merkezi, 400 kişilik yeni istihdam ve toplam 550 milyon liralık yatırımla giriyoruz. Sonuçta bir zincir markadan söz ediyoruz. Buradaki en doğru model tabii ki franchise. Yeni tür franchise yatırımlarına ve iş birliklerine baktığımızda, girişimin temelindeki vizyonun sağlam, varlığını ve kârlılığını kanıtlamış, köklü, sürdürülebilir bir yapı olması gerekiyor" dedi.