Ascendum Makina ve CATL’den Türkiye’de stratejik satış sonrası hizmet ortaklığı

Ascendum Makina, 65 yılı aşan sektör tecrübesi ve ülke geneline yayılmış güçlü servis altyapısıyla Türkiye’de iş makinesi sektörünün en köklü markaları arasında yer alıyor. Firma, bu konumunu daha da güçlendirecek önemli bir adım atarak Çin merkezli CATL (Contemporary Amperex Technology Co. Limited) ile resmi satış sonrası hizmet anlaşması imzaladı.

CATL, 2011 yılında Çin’de kuruldu ve kısa sürede yalnızca lityum-iyon batarya üretiminde değil, elektrikli mobilite, enerji depolama sistemleri, deniz taşımacılığı çözümleri ve yenilenebilir enerji teknolojilerinde küresel lider konuma yükseldi. Şirket, elektrikli araç üreticilerinin büyük bölümüyle çalışıyor ve karbon nötr gelecek hedefi doğrultusunda büyük ölçekli yatırımlar yapıyor.

Bu iş birliği, Türkiye'deki elektrikli iş makineleri pazarına ivme kazandıracak, aynı zamanda batarya bakım ve servis hizmetlerinde uluslararası standartları ülkeye taşıyacak.

Servis, bakım ve teknik destek tek elde toplanacak

Anlaşma kapsamında Ascendum Makina; CATL markalı ürünlerin Türkiye genelindeki tüm satış sonrası hizmetlerinden sorumlu olacak. Bu hizmetler arasında şunlar yer alıyor:

- Planlı bakım uygulamaları

- Yetkin ve hızlı teknik müdahale

- Global standartlarda servis yönetimi

- Yedek parça ve performans takibi

- Batarya ömrü boyunca teknik destek

Ascendum’un mevcut yaygın servis ağı, CATL’nin ileri teknolojili ürünleriyle birleşerek kullanıcılara daha verimli, güvenilir ve uzun ömürlü kullanım deneyimi sunacak.

Tolga Polat: Bu iş birliği yeşil dönüşüm için stratejik bir adım

Ascendum Makina CEO’su Tolga Polat, ortaklığın sadece ticari bir anlaşma değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik vizyonunun önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Polat, iş birliğiyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“CATL ile güçlerimizi birleştirerek Türkiye’de elektrikli iş makineleri, otomotiv ve sürdürülebilir enerji teknolojilerinin gelişimine önemli bir katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu anlaşma yalnızca iki güçlü markanın iş birliği değil; yeşil dönüşümün ve çevre dostu teknolojilerin ülkemizdeki geleceği için stratejik bir adım.”

Polat ayrıca, Ascendum’un sadece ürün satışıyla değil, ürünlerin tüm kullanım ömrü boyunca müşteriyle birlikte olma sorumluluğuna sahip olduğunu belirtti. CATL’nin global kalite standartlarıyla kendi hizmet modellerini entegre ederek müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkaracaklarını ifade etti.

Türkiye’de batarya servis standartları yeniden tanımlanıyor

CATL, yalnızca üretim gücüyle değil; inovasyona dayalı Ar-Ge yatırımları, geniş ürün portföyü ve sürdürülebilirlik hedefleriyle dünya çapında tercih edilen bir teknoloji sağlayıcısı konumunda. Şirketin öne çıkan özellikleri şöyle sıralanıyor:

- Dünya lideri pazar payı

- Elektrikli araçlar, iş makineleri ve enerji depolama sistemleri odaklı geniş ürün gamı

- Sürekli yenilikçi çözümlerle güçlendirilmiş Ar-Ge merkezleri

- Karbon nötr gelecek vizyonuyla geliştirilen yatırımlar

Bu iş birliği sayesinde Türkiye’de elektrikli iş makineleri ve enerji depolama teknolojilerinde bakım, servis ve müşteri deneyimi seviyesinin yeni bir standarda oturması bekleniyor. Ascendum Makina’nın saha deneyimi, CATL’nin teknolojik kapasitesiyle birleşerek kullanıcıların ürünlerinden maksimum verim elde etmesini sağlayacak.

Müşteri deneyimi zirveye çıkacak

Ascendum Makina’nın Türkiye çapına yayılmış servis noktaları, teknik uzman kadroları ve 7/24 müdahale kapasitesi; CATL batarya teknolojilerinin güvenli, kesintisiz ve uzun ömürlü kullanımını destekleyecek. Ortaklık, sadece elektrikli iş makineleri alanında değil; otomotiv, sürdürülebilir enerji uygulamaları ve endüstriyel çözümler alanında da yeni projelerin önünü açacak.