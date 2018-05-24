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ASELSAN füze atıcı sistemi Ukrayna'da tam not aldı

Ukrayna’nın LUCH firmasınca üretilen Skif füzesinin ASELSAN tarafından geliştirilen atıcı sisteme entegrasyon çalışmaları testlerden başarıyla geçti.

ASELSAN füze atıcı sistemi Ukrayna'da tam not aldı
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ASELSAN'ın füze atıcı sistemi Ukrayna'daki testlerden başarıyla geçti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ukrayna’nın LUCH firmasınca üretilen Skif füzesinin ASELSAN tarafından geliştirilen atıcı sisteme entegrasyon çalışmaları, Ukrayna’daki iki başarılı füze atışıyla tamamlandı. ASELSAN, 6 ayda sistemin geliştirilmesi, prototip üretimi ve atışlı testlerini gerçekleştirmiş oldu.

LUCH ve Ukrayna hükümetinin temsilcisi olarak SPETSTECHNOEXPORT firmalarının iş birliğiyle yapılan test çalışmasında, füzeler 5 kilometre uzaklıktaki hedefe tam isabetli atıldı.

Sistem ABD, İngiltere, Ukrayna ve Rus menşeli farklı füzeleri atmak üzere geliştirildi ve test edildi.

Kaynak: AA

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