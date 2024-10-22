ASELSAN ihracatta sınırları zorluyor
Dünyanın dört bir yanında ihracata dayalı büyümeye odaklandıklarını belirten ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, “Oyun değiştirici teknolojilerimizin gücüyle, ihracatta sınırları zorluyoruz” dedi.
ASELSAN’ın denizlerin altından uzayın derinliklerine uzanan kritik teknolojilerde tam bağımsız Türkiye hedefiyle çalıştığını vurgulayan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, “Bugün geldiğimiz noktada farklı alanlarda 500’ü aşkın ürünümüzü dünyanın farklı coğrafyalarında 88 ülkede askeri ve sivil kullanıcıların hizmetine sunmuş durumdayız” dedi.
"Yeni ihracat fırsatlarının kapısını aralayacak"
Geniş ürün yelpazesi ve yenilikçi teknolojilerle küresel bir savunma şirketi olarak ASELSAN’ın dikkatleri üzerine topladığını kaydeden Akyol, “SAHA Expo’da zengin ürün portföyümüz ile dünyanın dört bir tarafındaki potansiyel iş ortaklarının yanı sıra küresel oyuncularla görüşeceğiz. ASELSAN’ın gücünü göstereceğimiz SAHA EXPO’nun bu anlamda yeni ihracat fırsatlarının kapısını aralayacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
Ahmet Akyol, ASELSAN’ın sadece sıfırdan ürettiği ürünlerle değil, aynı zamanda modernizasyon konusundaki deneyimi ile hem Türkiye’de hem de küresel ölçekte ses getiren projelere imza attığını vurguladı.
Akyol, “Sahada güvenilirliği kanıtlanmış savunma teknolojilerimiz ve sivil alanda insan hayatına dokunan yenilikçi sistemlerimiz halen; farklı ekonomik, askeri, coğrafi şartlara sahip ülkeler tarafından talep edilerek aktif olarak kullanılıyor. 20 ülkede ofisimiz veya iştirakimiz bulunuyor. Güney Amerika’dan Güney Afrika’ya, Uzakdoğu’dan Balkanlar’a, Ortadoğu’dan Türk Cumhuriyetlerine kadar birçok yerde üretim tesislerimiz, dizayn ofislerimiz faaliyet gösteriyor” dedi.
“Yeni ihracat sözleşmeleriyle 1 milyar dolar hedefimiz var”
İhracat odaklı büyüme stratejisi çerçevesinde dünyanın değişen koşullarını yakından takip ettiklerini ifade eden Ahmet Akyol, “Hedef pazarlara dinamik bir şekilde adapte olabilme yeteneği ile yeni iş fırsatları yakalamaya özen gösteriyoruz. Bu nedenle farklı coğrafyalara ürün ve sistemlerimizi ihraç ediyoruz. ASELSAN’ın bu yıl yeni ihracat sözleşmeleri açısından bir milyar dolara yaklaşma hedefi var. Sözleşmelerin hacimleri artırıyor, dolayısıyla ihracat tutarlarının da yükselmesini öngörüyoruz” dedi.
Havacılık alanında kullanılan aviyonik ve faydalı yük sistemleri ile sadece ülkemizde değil yurtdışında da dikkat çektiklerini sözlerine ekleyen Ahmet Akyol, bu sistemler ihracatta önemli bir pay aldığını kaydetti. Akyol, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girmiş olan, ilk yurtdışı ihracatını Azerbaycan’a yaptığımız, seri üretim aşamasında olan ASELFLIR-500 kameramız yurtdışındaki rakiplerini geride bırakan performansı ile SİHA’larda kullanılan en nitelikli kameralardan birisi olarak yoğun ilgi görüyor. Son dönemde yurt dışından yoğun ilgi gören ASELFLIR-500 ile ihracatta yeni kapıların açılacağına inanıyoruz” ifadesini kullandı.