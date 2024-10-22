ASELSAN ihracatta sınırları zorluyor

ASELSAN’ın denizlerin al­tından uzayın derinlikle­rine uzanan kritik tekno­lojilerde tam bağımsız Türkiye hedefiyle çalıştığını vurgulayan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, “Bugün geldiğimiz nok­tada farklı alanlarda 500’ü aş­kın ürünümüzü dünyanın farklı coğrafyalarında 88 ülkede askeri ve sivil kullanıcıların hizmetine sunmuş durumdayız” dedi.

"Yeni ihracat fırsatlarının kapısını aralayacak"

Geniş ürün yelpazesi ve yeni­likçi teknolojilerle küresel bir savunma şirketi olarak ASEL­SAN’ın dikkatleri üzerine top­ladığını kaydeden Akyol, “SAHA Expo’da zengin ürün portföyü­müz ile dünyanın dört bir tara­fındaki potansiyel iş ortakları­nın yanı sıra küresel oyuncu­larla görüşeceğiz. ASELSAN’ın gücünü göstereceğimiz SAHA EXPO’nun bu anlamda yeni ih­racat fırsatlarının kapısını arala­yacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Ahmet Akyol, ASELSAN’ın sa­dece sıfırdan ürettiği ürünlerle değil, aynı zamanda modernizas­yon konusundaki deneyimi ile hem Türkiye’de hem de küresel ölçekte ses getiren projelere imza attığını vurguladı.

Akyol, “Saha­da güvenilirliği kanıtlanmış sa­vunma teknolojilerimiz ve sivil alanda insan hayatına dokunan yenilikçi sistemlerimiz halen; farklı ekonomik, askeri, coğrafi şartlara sahip ülkeler tarafından talep edilerek aktif olarak kul­lanılıyor. 20 ülkede ofisimiz ve­ya iştirakimiz bulunuyor. Güney Amerika’dan Güney Afrika’ya, Uzakdoğu’dan Balkanlar’a, Orta­doğu’dan Türk Cumhuriyetlerine kadar birçok yerde üretim tesis­lerimiz, dizayn ofislerimiz faali­yet gösteriyor” dedi.

“Yeni ihracat sözleşmeleriyle 1 milyar dolar hedefimiz var”

İhracat odaklı büyüme strate­jisi çerçevesinde dünyanın de­ğişen koşullarını yakından takip ettiklerini ifade eden Ahmet Ak­yol, “Hedef pazarlara dinamik bir şekilde adapte olabilme yete­neği ile yeni iş fırsatları yakala­maya özen gösteriyoruz. Bu ne­denle farklı coğrafyalara ürün ve sistemlerimizi ihraç ediyoruz. ASELSAN’ın bu yıl yeni ihracat sözleşmeleri açısından bir mil­yar dolara yaklaşma hedefi var. Sözleşmelerin hacimleri artırı­yor, dolayısıyla ihracat tutarları­nın da yükselmesini öngörüyo­ruz” dedi.

Havacılık alanında kullanı­lan aviyonik ve faydalı yük sis­temleri ile sadece ülkemizde de­ğil yurtdışında da dikkat çektik­lerini sözlerine ekleyen Ahmet Akyol, bu sistemler ihracatta önemli bir pay aldığını kaydetti. Akyol, “Türk Silahlı Kuvvetleri­nin envanterine girmiş olan, ilk yurtdışı ihracatını Azerbaycan’a yaptığımız, seri üretim aşama­sında olan ASELFLIR-500 ka­meramız yurtdışındaki rakiple­rini geride bırakan performansı ile SİHA’larda kullanılan en ni­telikli kameralardan birisi olarak yoğun ilgi görüyor. Son dönem­de yurt dışından yoğun ilgi gören ASELFLIR-500 ile ihracatta ye­ni kapıların açılacağına inanıyo­ruz” ifadesini kullandı.