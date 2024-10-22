  1. Dünya Gazetesi
  2. Şirket Haberleri
  3. ASELSAN ihracatta sınırları zorluyor
Takip Et

ASELSAN ihracatta sınırları zorluyor

Dünyanın dört bir yanında ihracata dayalı büyümeye odaklandıklarını belirten ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, “Oyun değiştirici teknolojilerimizin gücüyle, ihracatta sınırları zorluyoruz” dedi.

Dünya Gazetesi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

ASELSAN’ın denizlerin al­tından uzayın derinlikle­rine uzanan kritik tekno­lojilerde tam bağımsız Türkiye hedefiyle çalıştığını vurgulayan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, “Bugün geldiğimiz nok­tada farklı alanlarda 500’ü aş­kın ürünümüzü dünyanın farklı coğrafyalarında 88 ülkede askeri ve sivil kullanıcıların hizmetine sunmuş durumdayız” dedi.

"Yeni ihracat fırsatlarının kapısını aralayacak"

Geniş ürün yelpazesi ve yeni­likçi teknolojilerle küresel bir savunma şirketi olarak ASEL­SAN’ın dikkatleri üzerine top­ladığını kaydeden Akyol, “SAHA Expo’da zengin ürün portföyü­müz ile dünyanın dört bir tara­fındaki potansiyel iş ortakları­nın yanı sıra küresel oyuncu­larla görüşeceğiz. ASELSAN’ın gücünü göstereceğimiz SAHA EXPO’nun bu anlamda yeni ih­racat fırsatlarının kapısını arala­yacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Ahmet Akyol, ASELSAN’ın sa­dece sıfırdan ürettiği ürünlerle değil, aynı zamanda modernizas­yon konusundaki deneyimi ile hem Türkiye’de hem de küresel ölçekte ses getiren projelere imza attığını vurguladı.

Akyol, “Saha­da güvenilirliği kanıtlanmış sa­vunma teknolojilerimiz ve sivil alanda insan hayatına dokunan yenilikçi sistemlerimiz halen; farklı ekonomik, askeri, coğrafi şartlara sahip ülkeler tarafından talep edilerek aktif olarak kul­lanılıyor. 20 ülkede ofisimiz ve­ya iştirakimiz bulunuyor. Güney Amerika’dan Güney Afrika’ya, Uzakdoğu’dan Balkanlar’a, Orta­doğu’dan Türk Cumhuriyetlerine kadar birçok yerde üretim tesis­lerimiz, dizayn ofislerimiz faali­yet gösteriyor” dedi.

“Yeni ihracat sözleşmeleriyle 1 milyar dolar hedefimiz var”

İhracat odaklı büyüme strate­jisi çerçevesinde dünyanın de­ğişen koşullarını yakından takip ettiklerini ifade eden Ahmet Ak­yol, “Hedef pazarlara dinamik bir şekilde adapte olabilme yete­neği ile yeni iş fırsatları yakala­maya özen gösteriyoruz. Bu ne­denle farklı coğrafyalara ürün ve sistemlerimizi ihraç ediyoruz. ASELSAN’ın bu yıl yeni ihracat sözleşmeleri açısından bir mil­yar dolara yaklaşma hedefi var. Sözleşmelerin hacimleri artırı­yor, dolayısıyla ihracat tutarları­nın da yükselmesini öngörüyo­ruz” dedi.

Havacılık alanında kullanı­lan aviyonik ve faydalı yük sis­temleri ile sadece ülkemizde de­ğil yurtdışında da dikkat çektik­lerini sözlerine ekleyen Ahmet Akyol, bu sistemler ihracatta önemli bir pay aldığını kaydetti. Akyol, “Türk Silahlı Kuvvetleri­nin envanterine girmiş olan, ilk yurtdışı ihracatını Azerbaycan’a yaptığımız, seri üretim aşama­sında olan ASELFLIR-500 ka­meramız yurtdışındaki rakiple­rini geride bırakan performansı ile SİHA’larda kullanılan en ni­telikli kameralardan birisi olarak yoğun ilgi görüyor. Son dönem­de yurt dışından yoğun ilgi gören ASELFLIR-500 ile ihracatta ye­ni kapıların açılacağına inanıyo­ruz” ifadesini kullandı.