ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
27 °C

Aselsan ile BMC arasında sözleşme imzalandı

Aselsan ile BMC, arasında 94 milyon 696 bin euroluk sözleşme imzalandı.

Aselsan ile BMC arasında sözleşme imzalandı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Aselsan ile BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ arasında toplam bedeli 94 milyon 696 bin euro olan sözleşme imzalandı.

Aselsan'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, Aselsan ile BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ihtiyacı kapsamında SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi tedarikine yönelik olarak toplam bedeli 94 milyon 696 bin euro olan bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, sözleşme kapsamında teslimatların 2018-2021 döneminde tamamlanacağı bildirildi. 

Kaynak: AA

Son dakika silah bmc Aselsan sarp

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.