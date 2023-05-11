Aselsan ile BMC Otomotiv arasında 197.5 milyon euroluk sözleşme
Aselsan ile BMC Otomotiv arasında tank sistemlerine yönelik toplam bedeli 197.5 milyon euro ve 1.4 milyar TL tutarında sözleşme imzalandı.
Haber Merkezi
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Aselsan ile BMC Otomotiv arasında tank sistemlerine yönelik toplam bedeli 197.5 milyon euro ve 1.4 milyar TL tutarında sözleşme imzalandı.
Aselsan'dan KAP'a yapılan açıklamada sözleşme kapsamında teslimatların 2024-2027 yıllarında gerçekleştirileceği ifade edildi.