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ASELSAN ve BMC arasında 27,7 milyon euroluk sözleşme

ASELSAN ve BMC arasında 27,7 milyon euroluk sözleşme imzalandı.

ASELSAN ve BMC arasında 27,7 milyon euroluk sözleşme
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ASELSAN ile BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ arasında "SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi" tedarikine yönelik toplam 27,7 milyon euroluk sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında "ASELSAN ile BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ arasında Jandarma Genel Komutanlığı'nın ihtiyacı kapsamında, 'SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi' tedarikine yönelik olarak bugün, toplam bedeli 27 milyon 676 bin euro tutarında bir sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sözleşme kapsamında teslimatların 2018'in ilk yarısında tamamlanacağı bildirildi.

Kaynak: AA

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