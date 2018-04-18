Aselsan'da ikinci halka arz haziranda

18 Nisan 2018

Aselsan'da halka arzın 2018 yılının haziran ayı içinde tamamlanması planlanıyor.

Şirketin ikincil halka arz süreci kapsamında hazırlanan izahnameye yayımlandı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun incelemesine sunulan izahnameye göre, Aselsan'ın çıkarılmış sermayesinin 1 milyar TL'den 1,21 milyar TL'ye yükseltilmesi nedeniyle artırılacak 210 milyon TL nominal değerli pay halka arz edilecek.

Halka arza, Ak Yatırım, Garanti Yatırım, İş Yatırım, Vakıf Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve Ziraat Yatırım aracılık yapacak. Arz sonrası çıkarılmış sermayeye oranı yüzde 17,35 olacak. Halka arz edilen paylar için iki iş günü talep toplanacak. Paylar 'Fiyat Aralığı ile Talep Toplama' yöntemiyle satılacak.