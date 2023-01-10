AssisTT’ten KOBİ ve startup’lar için yeni çözüm

AssisTT İş Geliştirme ve Müşteri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nimet Güventepe, “AssisTT olarak farklı ölçeklerdeki müşterilerimize yönelik hazırladığımız Anahtar Teslim Sanal Santral Modelimiz ile müşterilerimizin hızla büyümelerine destek oluyor, ihtiyaçları doğrultusunda seçecekleri hizmetler ile verimliliklerini arttırmayı hedefliyoruz” dedi.