AssisTT’ten KOBİ ve startup’lar için yeni çözüm
Türk Telekom’un müşteri deneyimi şirketi AssisTT, anlık çağrı alma konusunda ihtiyacı esneklik gösteren kurumlar için “Anahtar Teslim Sanal Santral Modeli”ni hayata geçirdi.
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AssisTT İş Geliştirme ve Müşteri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nimet Güventepe, “AssisTT olarak farklı ölçeklerdeki müşterilerimize yönelik hazırladığımız Anahtar Teslim Sanal Santral Modelimiz ile müşterilerimizin hızla büyümelerine destek oluyor, ihtiyaçları doğrultusunda seçecekleri hizmetler ile verimliliklerini arttırmayı hedefliyoruz” dedi.
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