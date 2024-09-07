Astor Enerji, ciroda 'milyar dolar'ı aşacak

Hamide HANGÜL

Enerji sektöründe transformatörler ile orta ve yüksek gerilim anahtarlama ürünleri üreten Astor Enerji, hazırlandığı yeni tesis yatırımıyla birlikte kapasitesini de artıracak ve toplam 200 milyon dolar yatırım yapacak. Bu sayede mevcut üretim kapasitesini yüzde 100 artırmayı ve yıllık cirosunu 1 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefleyen şirket, aynı zamanda ihracat gelirlerinde de 500 milyon doları aşmayı hedefliyor. Şirketin yeni hedeflerinin açıklandığı basın toplantısında konuşan Astor Enerji CFO ve Genel Müdür Yardımcısı Olcay Doğan, Astor Enerji’nin, transformatör üretiminde yerli imkanlarla üretim yaptığını belirterek, yüksek gerilimli güç transformatörleri, dağıtım transformatörleri ve özel tip transformatörler gibi geniş bir ürün yelpazesi sunduğunu kaydetti.

Net karda yüzde 82 artış

Şirketin finansal sonuçlarına ilişkin de açıklama yapan Olcay Doğan, “Astor Enerji, 2024 ikinci çeyrek itibarıyla 11.5 milyar TL ciro elde ederek rekor kırdı. Net karı, yüzde 82 artarak 1,3 milyar TL’ye ulaştı” dedi. Doğan, söz konusu artışın, şirketin, büyüme stratejileri ve pazar taleplerine güçlü yanıtlarını gösterdiğini dile getirdi. Şirketin yurtdışı satışlarının, toplam hasılatın yüzde 40’ını oluşturduğuna işaret eden Doğan, ihracatın öneminin giderek arttığını, ilk etapta ihracatın yüzde 50’ye çıkartılmasının hedeflendiğini kaydetti. Ar-Ge yatırımlarının da devam ettiğini söyleyen Doğan, bu kapsamda Ar-Ge harcamalarında Türkiye’nin en çok yatırım yapan 25’inci şirketi olduklarını belirterek, 2023 yılında 476 milyon TL AR-GE harcaması gerçekleştirildiğini söyledi.

Kapasite artışına yatırım

Astor Enerji’nin, 2025 yılına kadar önemli yatırımlar yapmayı planladığını da açıklayan Olcay Doğan, şirketin, bu sayede mevcut kapasitesini yüzde 100 artırmayı ve yıllık cirosunu 1 milyar doların üzerine çıkarmayı hedeflediğini açıkladı. Olcay, ayrıca ihracat gelirlerinin de 500 milyon doların üzerine taşınmasının planlandığını bildirdi. Olcay, şu bilgileri verdi: “Astor Enerji, mevcut fabrikalarının 105 bin metrekare kapalı alanda üretim yapmasının yanı sıra, OSB içinde 228 bin metrekarelik yeni bir arsa alarak kapasite artırımı ve emaye kaplı, izolasyonlu bakır, alüminyum üretimi için inşaat çalışmalarına başladı. 2025 yılı içerisinde tamamlanması planlanan bu yatırımlar, şirketin cirosuna, ihracat hedeflerine ve kârlılığın artırılmasına önemli katkılar sağlayacak. Tesisle birlikte toplamda 200 milyon dolarlık bir yatırım planlıyoruz.”

Yoğun sipariş alıyoruz 2025 ilk çeyrekte devrede

Ciro hedeflerinin 1.26 milyar dolar olduğuna işaret eden Olcay Doğan, “Biz yüzde 50 ihracat, yüzde 50 yurt içi pazara satış hedefliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz yatırımla bu hedefin üzerine çıkacağız önümüzdeki dönemde. O anlamda hedeflerimizi revize etmeyi planlıyoruz. Bizim yüzde 100 kapasite artışları, hem ciro hem de ihracat tarafında bize önemli bir alan açacak, çünkü yoğun sipariş alıyoruz, bunu karşılamak için ilave kapasiteye ihtiyaç var, bu yapacağımız yatırım 2025 yılı birinci çeyreğinde tamamlayıp üretime geçmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. İstihdamın da her yıl artış gösterdiğine işaret eden Olcay, 2020 yılında yaklaşık 1000 kişinin istihdam edildiğini, çalışan sayısının 2024 yılı itibarıyla 2002 kişiye ulaştığını açıkladı. Astor Enerji Yatırımlar ve Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Dr. Fatih Işık ise depolamaya da baktıklarını, ancak şartların ve uygun ortamın bu noktada önemli olduğuna işaret etti.

Porto Riko'da 56 milyon $'lık anlaşma imzaladı

Astor Enerji’nin, hem satış, hem karlılık tarafından büyümesini sürdürdüğüne işaret eden Olcay Doğan, yurt dışı çalışmalarına ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Astor Enerji, büyümeye devam edecek. Bizim 480 milyon dolar civarında aldığımız sipariş var. Önceki gün KAP duyurusu da yaptık, Güney Amerika’da Porto Riko’ya ihracat gerçekleştireceğiz. Ona yönelik bir 56 milyon dolarlık güç trafosu sözleşmesi imzaladık. O bölgede güçlü sipariş almak bizi cesaretlendirdi, çalışmalarımıza devam edeceğiz.