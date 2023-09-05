Astor Enerji'den 1,3 milyon dolarlık yeni iş sözleşmesi
Astor Enerji 5 Eylül'de KAP'a yapılan bildirimde MAST ENERJİ ve TEKNOLOJİ A.Ş. ile Dominik Cumhuriyeti’nde devreye alınmak üzere 1.360.00 milyon dolarlık Güç Transformatörü alımı konusunda anlaştı.
Astor Enerji 5 Eylül'de KAP'a yapılan bildirimde yeni iş ilişkisi hakkında açıklama yapıldı.
Şirketin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:
Şirketimiz,
05.09.2023 tarihinde MAST ENERJİ ve TEKNOLOJİ A.Ş. ile Dominik Cumhuriyeti’nde devreye alınmak üzere Güç Transformatörü alımı konusunda 1.360.000.- USD (Birmilyonüçyüzaltmışbin USD, 36.425.016.- TürkLirası TCMB Satış Kuru alınmıştır.) tutarında sözleşme imzalamıştır.
Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 0,49′ dur.
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