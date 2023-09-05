  1. Dünya Gazetesi
  2. Şirket Haberleri
  3. Astor Enerji'den 1,3 milyon dolarlık yeni iş sözleşmesi
Takip Et

Astor Enerji'den 1,3 milyon dolarlık yeni iş sözleşmesi

Astor Enerji 5 Eylül'de KAP'a yapılan bildirimde MAST ENERJİ ve TEKNOLOJİ A.Ş. ile Dominik Cumhuriyeti’nde devreye alınmak üzere 1.360.00 milyon dolarlık Güç Transformatörü alımı konusunda anlaştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Astor Enerji 5 Eylül'de KAP'a yapılan bildirimde yeni iş ilişkisi hakkında açıklama yapıldı.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

Şirketimiz,

05.09.2023 tarihinde MAST ENERJİ ve TEKNOLOJİ A.Ş. ile Dominik Cumhuriyeti’nde devreye alınmak üzere Güç Transformatörü alımı konusunda 1.360.000.- USD (Birmilyonüçyüzaltmışbin USD, 36.425.016.- TürkLirası TCMB Satış Kuru alınmıştır.) tutarında sözleşme imzalamıştır.

Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 0,49′ dur.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla