Astor Enerji’den her 200 km’de bir şarj istasyon kurma hedefi

Astor Enerji A.Ş.’nin iştiraki elektrikli araç şarj istasyonu markası Astor Şarj, kurduğu AC ve DC tipi şarj istasyonları ile sektörde emin adımlar ile ilerlemeye devam ediyor. Astor Şarj, her gün yeni bir enerji istasyonu projesi kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Şirket, kurdukları şarj istasyonlarının elektrik enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlarken her 200 km’de bir şarj istasyonu kurmayı hedefliyor.

ASTOR Enerji A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı- CFO’ su Olcay Doğan, karbon ayak izini sıfırlamak için çalışmalara devam ettiklerini belirterek,

“Elektrikli araçların saymakla bitmeyecek kadar avantajı var. Özellikle son günlerde hızla yükselen akaryakıt fiyatları, elektrikli araçların tercih edilme sebeplerinin başında geliyor. Her 200 km’de bir Astor Şarj istasyonu hedefimiz devam ediyor. Bu sene 110 adet istasyonumuz vardı. Son dönemlerde yapılan yatırımlarla birlikte bu sayımız 130’lar seviyesine yaklaştı. Ülkemizin dört bir yanını doğanın enerjisiyle buluşturmayı hedefliyoruz. Kurduğumuz şarj istasyonlarının elektrik enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlıyoruz. Şirketimizdeki araçları da elektrikli araçlarla değiştiriyoruz.

Şarj istasyonları için şirket olarak 2022 yılında 750 bin ABD Doları yatırım gerçekleştirdi, 2023 yılındaki yatırım tutarının 10 Milyon ABD Doları seviyesinde olması öngörülüyor. Söz konusu hedef ile de uyumlu olmak üzere; toplam 37 ili kapsayacak şekilde 107 DC ve 76 AC şarj istasyonu sayısına 2023 yılının sonuna kadar ulaşılması için yeni anlaşmalar yapılıyor. Bunun yanında görüşmelerimizin devam ettiği lokasyonlar da mevcut” ifadelerini kullandı.