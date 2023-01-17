Astor Enerji’nin halka arzına rekor talep
Astor Enerji, rekor bir katılımla halka arz edildi. Pay başına 12,50 TL fiyatla talep toplayan şirketin 2,63 milyar TL büyüklüğündeki halka arzına 34,5 kat talep geldi.
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Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 60,9 katı, şirket çalışanlarına tahsis edilen payların 1,03 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 22,3 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların ise 5,8 katı talep geldi.