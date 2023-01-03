Avon’dan görme engelliler için daha erişilebilir bir dünya

Avon, 2023 yılına, Türkiye merkezli bir sosyal girişim olan BlindLook işbirliğinde görme engellilere yönelik gerçekleştirdiği uygulamayla giriş yapıyor. 2030 yılına kadar çeşitlilik ve kapsayıcılık oranını tüm dünyada yüzde 30’a çıkarmayı hedefleyen Avon, Türkiye'de BlindLook'un Sesli Simülasyon (Audio Simulation) teknolojisini internet sitesine entegre eden ilk kozmetik markası oldu. Avon, Sesli Simülasyon teknolojisi sayesinde artık tam veya kısmi görme kaybı olan Avon müşterileri, çok daha kapsayıcı ve görme engelliler için engelsiz bir online alışveriş deneyiminin keyfini çıkarabiliyor.

Avon ürün seçeneklerinde özgürce dolaşabilme fırsatı

BlindLook tarafından geliştirilen ses odaklı erişilebilirlik teknolojisi Sesli Simülasyon, görme engelliler için ürün ve hizmetleri erişilebilir hale getiriyor ve tam veya kısmi görme engelli bireylerin dijital ürün ve hizmetleri yardıma ihtiyaç duymadan kullanmalarına olanak sağlıyor. Ekran okuyucu programlarla paralel bir biçimde çalışan teknoloji, herhangi bir websitesi veya uygulamayı kullanırken alınması gereken aksiyonları sesli bir biçimde aktararak kullanıcıları yönlendiriyor. Avon ürünlerine ve internet sitesine entegre edilen bu teknoloji ile görme engelli ya da düşük görme yetisine sahip Avon müşterileri artık ürün seçenekleri arasında özgürce gezinebilirken, Avon’un sunduğu hızlı ve kolay alışveriş deneyiminin de keyfini çıkarabiliyorlar.

"Çeşitlilik ve kapsayıcılık çalışmalarımıza 2023’te de devam edeceğiz"

Avon Türkiye Genel Müdürü Orkun Gül, “Avon olarak daha adil ve daha güzel bir düya inşa etmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dünya için çalışan en iyi güzellik markası olma vizyonumuz doğrultusunda 2022 yılında bu alanda pek çok yeniliği hayata geçirdik. Kadınların mücadele ettiği davalarda onlara desteğimizi sürdürdük. Kadın istihdamına katkıda bulunduk. Doğayı ve hayvanları korumak için daha fazla efor sarf ettik. Daha eşit ve daha özgür bir dünya için engelli bireylerin hayatlarına da dokunduğumuz için büyük mutluluk duyuyoruz. 2023 yılında da çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.