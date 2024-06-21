Avrupa Şampiyonası'nda Türk Satranç Takımı'na Rosatom desteği

Şampiyonaya Türkiye, Yunanistan, Avusturya, Ermenistan, Belçika, Hırvatistan, Almanya, Estonya, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovenya, Ukrayna, Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail'den toplam 185 oyuncu katılıyor.

Türkiye'yi Rodos'ta 14 sporcu temsil ediyor

Türkiye'yi 14 sporcunun temsil edeceği şampiyona, 12 yaş açık/kadınlar ve 18 yaş açık/kadınlar olmak üzere 4 kategoride takım turnuvası olarak düzenlenecek. Türkiye'yi temsil edecekler, Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve ROSATOM'un işbirliğiyle 20-24 Nisan'da Karaman'da düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası'nda 12 yaş açık/kadınlar ve 18 yaş açık/kadınlar kategorilerinde şampiyon olan 4 takımdan oluşuyor.

Genç satranççıları desteklemek geleceğe yatırım yapmaktır

Şirketin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü ve Bölge Başkan Yardımcısı Alexander Voronkov, şirketin, Türkiye Satranç Federasyonu ile işbirliğine büyük önem verdiğini belirtti ve ekledi:

"Akkuyu NGS inşaat projesini yürüttüğümüz Mersin'de sporcuların ilgisinin yüksek olduğu ve bölgenin spor yaşamında önemli bir etkinlik haline gelen Rosatom Mersin Bölge Satranç Turnuvası başarıyla düzenlenmektedir. İnsan potansiyelinin geliştirilmesi bir bilgi şirketi olarak Rosatom'un önemli bir misyonudur. Çevre dostu enerji kaynağı nükleer enerji yatırımıyla bölgesel kalkınmaya destek veriliyor. Prestijli bir uluslararası turnuvada Türkiye Cumhuriyeti'ni başarıyla temsil eden genç satranççıları desteklemek de ülkenin geleceğine yapılan çok önemli bir yatırımdır."