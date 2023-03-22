Avrupa Uzay Ajansı ve Dassault Systèmes niyet mektubu imzaladı

Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA) ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) "yeni uzay" endüstrisinde inovasyon için Avrupa topluluğunu desteklemek üzere bir niyet mektubu imzaladı. Duyuru Paris Uzay Haftası’nın başlangıcında gerçekleşen, Dassault Systèmes'in Fransa'daki genel merkezinde düzenlenen "Yeni Uzay Networking" etkinliği sırasında yapıldı.

İki kuruluş, ESA'nın İş Kuluçka Merkezleri network’ündeki yeni uzay start-up’larının inovasyonlarını geliştirmeleri için; teknoloji, mentorluk ve network olanaklarıyla desteklemeye ve hızlandırmaya yönelik iş birliği yapacak. Anlaşma, 2022 yılında Almanya'da ESA BIC Bavyera ve Dassault Systèmes arasında kurulan mevcut ortaklığın üzerine inşa edildi ve diğer ESA BIC kuruluşlarına yayılması amacını taşıyor.

Uydu sayısı 10 kattan fazla olacak

Dassault Systèmes ve ESA, uzaya yönelik inovasyonların başarılı bir şekilde geliştirilmesinde dijitalleşmenin büyük önem taşıdığını kabul ediyor. Son yıllarda dijital teknoloji start-up’ların, uydular, uzay yolculuğu, keşif ve diğer havacılık ve uzay sistemleri için geleneksel endüstri dinamiklerini dönüştüren yeni konseptler ortaya koymasını sağladı.

3DEXPERIENCE Lab açık inovasyon laboratuvarı aracılığıyla Dassault Systèmes ve ESA, ESA BIC network’ü içindeki start-up’lara Dassault Systèmes'in bulut tabanlı 3DEXPERIENCE platformuna erişim olanağı sağlayarak sektördeki yeni inovasyonları teşvik edecek. Platform, yeni uzay araçlarını kavramsallaştırmanın, tasarlamanın, üretmenin, test etmenin, sertifikalandırmanın ve sürdürülebilirliğini sağlamanın yeni yollarını sunacak. Start-up’lar, projelerinin 3 boyutlu sanal ortamda mühendisliğini yapmak, ekipler içinde ve dünya çapındaki mentor network’ü iş birliğini düzenlemek için sektör uygulamalarından yararlanacak.

1300’den fazla start-up’a destek

ESA Ticarileştirme, Sanayi ve Tedarik Direktörü Geraldine Naja; "ESA BIC network’ü şimdiye kadar 1.300'den fazla start-up’ı destekledi ve Ticarileştirme, Sanayi ve Tedarik Direktörlüğü olarak amacımız, kurumsal ortaklar, yatırımcılar ve diğer ESA Programları ile köprüler kurarak bu şirketleri büyüme yolculuklarında daha fazla desteklemek. Ajans olarak biz de yarının uzay ekosistemini şekillendirmek için yeni bir uzay yaklaşımı benimseme konusunda onlardan bir şeyler öğreniyoruz" dedi.

Dassault Systèmes Havacılık ve Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı David Ziegler ise "Uzayda büyük bir inovasyon dalgasının ön saflarında yer alıyoruz. Bundan on yıl sonra dünyanın yörüngesinde dönen uydu sayısı 10 kattan fazla olacak. Uzayın demokratikleşmesi bu alanlarda yeni olanaklar yaratırken, inovasyon yarışı Avrupa'daki yeni uzay start-up’ları arasında giderek yaygınlaşıyor.

ESA ile iş birliğimiz, bu start-up’ların yeni bir küresel uzay ekonomisine yön veren çığır açan teknolojilerin tasarımını, üretimini, test edilmesini ve faaliyete geçirilmesini hızlandıracak" dedi. Avrupa'nın önde gelen uzay ajansı ESA, uzay odaklı fikirlerin, start-up’ların ve inovasyonların geliştirilmesini teşvik etmek üzere Avrupa çapında 29 ESA İş Kuluçka Merkezi'nden oluşan bir network’e sahip. Bu ilkler arasında tamamen dijital olarak tasarlanan ve geliştirilen uçak, eVTOL'lerdeki ilerlemeler, güneş enerjili uçuş ve diğer gezegenlerde yaşamı destekleyebilecek kapalı döngü habitatlar bulunuyor.