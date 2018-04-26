Avrupa'nın en büyüğüne Tosyalı imzası

26 Nisan 2018

Dört ülkede 20'yi aşkın tesisiyle global çelik üreticisi olan Tosyalı Holding, Romanya Doğal Gaz İdaresi TRANSGAZ tarafından açılan boru ihalesini kazanarak uluslararası projelerine yenisini ekledi.

Tedarik sözleşmesi 23 Nisan 2018 tarihinde imzalanan 127 milyon euroluk ihale kapsamında Tosçelik Spiral Boru, 478 kilometre uzunluğundaki doğal gaz boruları ve bağlantı ekipmanlarını temin edecek.

Avrupa'nın en önemli enerji projelerinden biri olan BRUA kapsamında 32” çapında ve 478 km uzunluğunda doğal gaz boruları ve bağlantı ekipmanları, hat boyunca 14 stok sahasına teslim edilecek. Boru hattının 4,4 bcm'lik taşıma kapasitesi olacak.

Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Avusturya'yı birbirine bağlayacak olan ve bu ülkelerin baş harflerinden oluşan BRUA Doğal Gaz Boru Hattı, Bulgaristan ile Romanya'dan 2019 yılına kadar Avusturya'ya 1,75 milyar metreküp, 2022 yılında ikinci etap tamamlandığında ise toplam 4,4 milyar metreküp doğal gaz taşıyacak. Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından finansmanı sağlanan BRUA projesinin Romanya bölümü, 18 ayda tamamlanacak.

TANAP'ın da tedarikçisi

Cezayir'de 500 km, Tunus'ta ise 400 km'lik doğal gaz boru hattı projelerinin ardından Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) 470 km'lik bölümünün boru ve ekipman tedarikçisi olan Tosçelik Spiral Boru, kazandığı bu son ihaleyle uluslararası projelerinin boru tedarikçisi unvanını pekiştirdi.

Yurt içinde de birçok altyapı projesinde yer alan Tosçelik Spiral Boru, son olarak Devlet Su İşleri'nin Gaziantep-Trabzon ve Elazığ şehirlerine içme suyu ulaştıran projelerine toplam 200 bin tonluk boru tedarik etti.