"Avrupa’nın en büyük sorunu nitelikli iş gücü açığı"

29 Eylül 2017

Didem ERYAR ÜNLÜ

1985 yılında Richard Trenkwalder’in girişimi ile şahıs işletmesi olarak kurulan Trenkwalder, bugün Avusturya, Almanya, Macaristan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek, Romanya, Polonya, Bulgaristan, Türkiye, Yunanistan, Slovenya, Lihtenştayn ve İsviçre’de 200’den fazla ofis ile hizmet veriyor. Türkiye, markanın en büyük dördüncü pazarı konumunda.

Avrupa’da 30 yıllık bir geçmişi olan marka, İnsan Kaynakları alanında yaklaşık 10 binden fazla müşteriye sahip. Yıllık cirosu ise 850 milyon euroya ulaşıyor.

Trenkwalder Grup CEO’su Oktay Erciyaz, Mayıs 2017’de bu göreve gelmiş. Viyana’da bir araya geldiğimiz Erciyaz, Avrupa’da şirketlerin en büyük sorununun nitelikli iş gücü açığı olduğunu söylüyor. Erciyaz, “Şu an Almanya’da 1.2 milyon doldurulamayan nitelikli iş gücü pozisyonu var. Bu oran 2030 yılında 4 milyona çıkacak. Avrupa’da toplum hızlı bir şekilde yaşlandığından, iş gücü potansiyeli de olumsuz etkileniyor” diyor. Avusturya, Polonya, Macaristan gibi ülkelerin de aynı durumda olduğunu vurgulayan Erciyaz’ın altını çizdiği konu ise, Türkiye’nin bu alanda önemli bir potansiyel sunuyor olduğu. Tabii ki Türkiye’nin önündeki en büyük sorun AB engeli. Erciyaz’dan dinlediklerimiz, önümüzdeki dönemde küresel anlamda insan kaynaklarında yaşanacak gelişmeleri özetler nitelikte:

Masada oturmadığınız sürece, menüde olursunuz

• Türkiye’nin nüfusu hızlı artıyor. Ekonomisi büyüyor. Bu büyümenin temel nedeni iç tüketimin artması. Bu çark 3-4 sene daha gider, ama önemli olan nitelikli işgücü yetiştirmek.

• Katma değer yaratmayan işlerle, başkalarının şirketlerinde adam çalıştırmaktan ileri gidemeyiz.

• Türkiye’nin sorunu büyüme değil, kişi başına düşen geliri artırmak. Türkiye demografik avantajını kısa vadeli büyüme olarak kullanıyor; ama aslında uzun vadeli bakması gerekiyor. Türkiye’nin ucuz işçi pazarına dönüşmemesi gerekiyor. Masada oturmadığınız sürece, menüde olursunuz!

Teknoloji sektörü dönüştürüyor

• Trenkwalder olarak, Türkiye’ye uzun vadeli bakıyoruz, yatırım yapmaya devam edeceğiz. İnsan kaynakları kilit nokta. İK’nın geleceğini teknoloji belirleyecek. Bugün bize ulaşan CV’leri Facebook Messenger üzerinden 1.5 dakikada müşteri portföyümüze ulaştırabiliyoruz. Herkesin zamanı kısıtlı. Doğru insana doğru zamanda ulaşmak gerekiyor.

• Teknoloji sektörü dönüştürüyor. Lokasyon bazlı çalışıyoruz, chatbot’lar kullanıyoruz. Yılda elimize 1 milyon CV ulaşıyor; bunların 300-400’ü şirket beklentilerini karşılıyor. Önümüzdeki dönemde bu sayı 3 milyon civarına çıkacak. Görüşmelerimizi online olarak gerçekleştireceğiz. Teknoloji iş süreçlerini kısaltmak ve müşteri memnuniyetini artırmak için bir araç.

• Sadece bizim şirket olarak doldurmaya çalıştığımız 5 bin açık pozisyon var. Nitelikli eleman eksikliğinin en fazla yaşandığı alanlar mühendislik ve sağlık sektörü. Nitelikli iş gücü aramak, altın aramak gibi.

• Şu an Almanya’da 1.2 milyon doldurulamayan nitelikli iş gücü pozisyonu var. Bu oran 2030 yılında 4 milyona çıkacak. Avrupa’da toplum hızlı bir şekilde yaşlandığından, iş gücü potansiyeli de olumsuz etkileniyor. Türkiye bu konudaki potansiyelini iyi değerlendirmeli.

Türkiye pazarındaki Know-How'ını yurt dışına taşıyacak

Trenkwalder, Türkiye pazarına bundan 10 yıl önce girmiş ve diğer 17 ülkedeki faaliyetlerinden çok daha farklı işler yapıyor. Bunlar; Stok Sayım ve Envanter Denetimi, Lojistik Hizmetleri ve Tesis Hizmetleri Yönetimi. 81 ilde 19 bölge ofisi ile hizmet veren Trenkwalder Türkiye’nin cirosu 250 milyon lira. Bunun yüzde 60’ı tesis yönetimi ve stok sayımından; yüzde 18’i lojistikten geliyor.

Trenkwalder Türkiye Genel Müdürü ve Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alper Menemencioğlu, stok sayım sektörünün büyüklüğünün 30 milyon TL’ye ulaştığını söylüyor. Menemencioğlu, stok sayımı ve envanter alanındaki deneyimlerini yurt dışına taşımayı planladıklarını belirtiyor. Hatta ilerde, bu işi dronlarla yapabileceklerini de ekliyor. Trenkwalder’ın Türkiye’deki İnsan Kaynakları faaliyetleri ise henüz çok yeni.

Şirket, 2016’nın son çeyreğinde insan kaynakları alanında Avrupa’da edindiği deneyimi Türkiye’ye taşımaya karar vermiş. “İnsan Kaynakları ve İşe Alım” süreçlerinde çözümler sunan şirket, 2017 sonrasında bu alana yoğunlaşmayı hedefliyor.

Menemencioğlu, “İnsan Kaynakları bugün ciromuzun yüzde 1’ini oluşturuyor. Henüz çok küçük olsa da, bu alanı hızla büyümek istiyoruz. Bugün Türkiye’de 600’e yakın İK şirketi var. Biz şu anda müşterilerimizin öncelikle hangi alanlarda ihtiyaçları olduğunu araştırıyoruz. Özellikle de KOBİ’ler çok büyük bir potansiyel sunuyor” diyor.