AXA Sigorta, “Ev İçi Şiddete Karşı Şirketler Ağı”na katıldı

Kadınların toplumsal yaşama katılımını desteklemek, toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele etmek ve kadınlara yönelik şiddetin önüne geçmek için çalışan AXA Sigorta, 8 Kasım Salı günü İstanbul’da kamu, özel sektör, sivil toplum ve uluslararası organizasyon temsilcileriyle lansmanı gerçekleştirilen “Ev İçi Şiddete Karşı Şirketler Ağı”na katıldı. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Sabancı Vakfı’nın desteği, TÜSİAD iş birliği ve Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun uygulayıcı ortaklığında 10 yıldır yürütülen İş Dünyası Ev İçi Şiddete Karşı (BADV) projesine dahil olan yaklaşık 100 şirketin katılımıyla oluşturulan Ev İçi Şiddete Karşı Şirketler Ağı, tüm şirketlerin kadına yönelik şiddetle etkin bir biçimde mücadele etmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışmasını hedefliyor.

2020 yılında Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensiplerini imzalayan AXA Sigorta, şirket içinde ve dışında kadınların hayatına değer katacak çalışmalar gerçekleştiriyor. Çalışanlarının %52’sini kadınların oluşturduğu AXA Sigorta, kadınların çalışma hayatında daha çok yer alması için kadın acentelerinin sayısını artıracak çalışmalar yapıyor, kadın girişimcileri Kadın Girişimci Sigortası ürünüyle destekliyor. 2021 yılında Aile İçi Şiddetle Mücadele Politikasını yayınlayarak oryantasyon süreçlerine de dahil eden AXA Sigorta, aynı yıl kadın çalışanlarının şiddete maruz kalmaları durumunda başvurabilecekleri bir yardım ve danışma hattını da hayata geçirdi.

AXA Sigorta İnsan Kaynakları Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Zeynep Ergenç, şunları söyledi: “AXA Sigorta olarak benimsediğimiz ve organizasyonumuz dışında da yaygınlaştırmaya çalıştığımız değerler arasında toplumsal cinsiyet eşitliği çok önemli bir yere sahip. Bu kapsamda, fiziksel, duygusal, ekonomik gibi farklı çeşitleri olan kadına yönelik şiddetle mücadele de toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarımızın ayrılmaz bir parçası. 2021 yılında yayınladığımız Aile İçi Şiddetle Mücadele Politikamızla şirket olarak bu konudaki bakış açımızı daha da somutlaştırdık. Ev İçi Şiddete Karşı Şirketler Ağı’na dahil olarak diğer kurumlarla birlikte etki alanı daha geniş çalışmalara imza atmayı umuyoruz. Aynı zamanda bu ağa başka şirketlerin de dahil olmasını sağlamak için çalışmalarımızı ortaklaşa devam ettireceğiz.”