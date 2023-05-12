Ayakkabı yan sanayi 68. kez buluştu

3-6 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuara 2.123’ü yabancı olmak üzere toplam 12.736 ziyaretçi ağırlayan fuara 34’ü yabancı olmak üzere toplam 331 firma katıldı.

Fuara, düzenlenen panelde yapılan konuşmalar damgasını vurdu. AYSAD Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı, TASEV Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çetin, TASD Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berke İçten ve Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar’ın katıldığı panelde kur dengelerinin ihracatta rekabeti azalttığı, gerek gerek ihracatın artabilmesi gerekse yeni neslin istihdama katılabilmesi için fiziki koşulların, özellikle üretim alanlarının iyileştirilmesi gerektiğini belirttildi.

Sanat ve sosyal sorumluluk ile bütünleşik düzenlenen fuarda Dünyanın En Hızlı Ayakkabı Tasarımcısı Alex’s Men’in 2 gün boyunca yaptığı şovlar ve sanatçı Deniz Sağdıç’ın geri dönüşüm malzemeleri ile yaptığı eserler büyük ilgi gördü.

69. Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı AYSAF 15-18 Kasım 2023’de İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek.