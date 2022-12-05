Aygaz’a Future of Cloud’dan ödül

Bulut bilişim ile gerçekleştirilen yeniliklerin ve başarıların ödüllendirildiği Future of Cloud Awards sahiplerini buldu. CXO Media tarafından düzenlenen törende Aygaz, sanal ofis ortamı sağlayan AR-WE projesiyle IaaS/PaaS kategorisinde ödüle layık görüldü.

Aygaz, işlem gücü, depolama ve ağ altyapı sağlayan bulut tabanlı hizmetleri tanımlayan IaaS ve PaaS alanında geliştirdiği AR-WE ile istenilen cihazdan, istenilen zamanda herhangi bir engele takılmadan tüm ortak alanlara ve tüm dokümanlara ofisteki bilgisayardan ulaşır gibi güvenli bir şekilde erişim imkanı sunuyor.

Bulut bilişim teknolojilerinin kullanıldığı sistem, hızlı, güvenli ve kesintisiz çalışma ortamı sağlıyor. İhtiyaç duyulan mobiliteyi sağlayan AR-WE, standart uygulama sanallaştırma sürecinin ötesinde bir çalışma ortamında olması arzu edilen tüm ögeleri sanal olarak içinde barındırıyor.

Aygaz, AR-WE projesiyle IDC CIO Summit 2022’de Future of Work – Borderless Organization kategorisinde birincilik ödülüne layık görülmüştü.