Aytemiz'de hedef 2024'te 60 elektrikli şarj istasyonu

Aytemiz ve Eşarj, 2017'den beri yaptıkları iş ortaklığı sayesinde şarj istasyonu kurulumlarını hızlandırdı.

Akaryakıt istasyonlarında Eşarj ile iş ortaklığını sürdüren Aytemiz, aynı zamanda Eşarj'ın Türkiye'de akaryakıt istasyonunda kurduğu ilk elektrikli araç şarj istasyonu olma unvanını da taşıyor.

Türkiye'de 2023 sonu itibariyle 70 bini aşkın elektrikli araca ve pazarın yükselen trendine cevap vermesi adına elektrikli araç yoğunluğunun arttığı şehirler başta olmak üzere, Türkiye genelinde Eşarj istasyon sayısını 3 katına yükselterek 25'e çıkartan Aytemiz, elektrikli araç sahiplerine Eşarj ile birlikte hızlı, kaliteli ve kesintisiz bir hizmet sunmayı hedefliyor.

Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, elektrikli şarj noktası sayısını daha da artırmayı hedeflediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Elektrikli araçların sayısı, tüketicilerin aynı orandaki beklentileriyle birlikte hızla artıyor. Müşteri memnuniyetine odaklanan bir akaryakıt markası olarak bu beklentiye ilk cevap veren, bu alanda öncü bir marka olduk ve ilk elektrikli araç şarj istasyonumuzu 2017'de Eşarj markası iş ortaklığında istasyonlarımıza kurduk. Aytemiz olarak herkes için daha iyi bir gelecek sağlayacak adımların öncüsü olmaktan mutluluk duyuyoruz. Şimdi, bu verimli işbirliğimizi daha da büyütüyoruz. Elektrikli araç şarj istasyon yatırımlarımızı 2024 yılında Eşarj firması birlikte 40 ilde 60 istasyona ulaştıracağız. Şu an Türkiye genelinde 24'ü yüksek hızlı olmakla birlikte toplam 25 adet elektrikli şarj istasyonuna sahibiz ve bu noktalarda da 59 adet soketle hizmet veriyoruz. Elektrikli araçlarını istasyonumuzda şarj eden misafirlerimize, sektör ortalamasına göre yüzde 10'a varan ek bir fiyat avantajıyla kaliteli ve kesintisiz hizmet sunuyoruz. Böylelikle gerek yatırımlarımız gerekse fiyat avantajımızla elektrikli araç ekosisteminde iddiamızı ortaya koymuş oluyoruz. Önümüzdeki dönemde ise müşterilerimize sunduğumuz elektrikli şarj noktası sayısını daha da artırmayı hedefliyoruz."

Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, 81 ilde hizmet vermeyi hedefledikleri bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Ne mutlu ki 2023 sonunda hem kurulu 1000 istasyona sahip olma hem de 81 ilde elektrikli şarj istasyonumuzla var olma hedefimizi gerçekleştirmiş olacağız. Bu yola çıkarken Eşarj için kilometre taşlarından biri de Aytemiz ile gerçekleştirdiğimiz, akaryakıt istasyonu içerisinde konumlanan ilk elektrikli şarj istasyonu hamlemizdi. Hem sektöre örnek olduk hem de yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin kullanıldığı elektrikli şarj istasyonlarını bir akaryakıt istasyonunda konumlandırarak yenilikçi bir dönüşüm hikayesi yaratmış olduk."