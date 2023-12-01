Azerbaycan Trendyol ile dünyaya açılıyor

Fikret ÇENGEL

Azerbaycanlı Pasha Holding tarafından düzenlenen InMerge İnovasyon Zirvesi Bakü'de dün başladı. Türk şirketlerinin yoğun katılım gösterdiği zirvede Azerbaycan, bölgenin inovasyon hub’ı olma iddiasını ortaya koydu.

Trendyol’un ana sponsor olduğu etkinlikte 100'den fazla şirket hizmetlerini sergilerken, 4 bine yakın katılımcı da hazır bulundu. Zirvede e-ticaret, yapay zeka, telekomünikasyon konuları masaya yatırıldı. Sergi alanında fintekten e-ticarete, blok zincirden bulut teknolojilerine, yapay zekadan siber güvenliğe 15 Türk şirketi de yer aldı.

Sadece petrolle olmaz

Zirvede konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Shahmar Movsumov, 2030 vizyonu doğrultusunda ekonomiyi genişletmeye çalıştıklarını kaydetti. Movsumov şöyle konuştu: “Sadece petrol sahalarına yatırım yapmakla bunu başaramayacağımızı düşünüyoruz. Yerli start-up ve teknoloji şirketlerini destekliyoruz. Bu süreçte start-up’ların sayısı üç kat arttı. 2030 vizyonumuzun bir parçası da yeşil dönüşüm. Bu kapsamda küresel sürdürülebilirlik gündemini takip ediyoruz. Dijital dünyaya adapte olmaya çalışıyoruz.”

“İnovasyon hub’ı olacağız”

Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Rashad Nabiyev ise inovasyon ekosistemini geliştirdiklerini ve inovasyon hubu olmak istediklerini söyledi. Nabiyev, “Türkiye gibi üretim hub’ı olamazsak da inovasyon hub’ı olabiliriz.

Bizim nüfusumuzun az olması ve coğrafyamızın da çok elverişli olmadığını düşündüğümüzde bizim tek çıkış yolumuz var o da inovasyon hub’ı olmak. İnovasyon hub’ı ekonomimize değer katacak. Biz ekosistemimizin buna hazır olması için çalışıyoruz” diye konuştu.

Trendyol CEO’su Erdem İnan da inovasyonun Trendyol’un DNA’sında olduğunu vurguladı. İnan, “İnovasyon sayesinde uluslararası arenaya açıldık. Bu kapsamda mayıs ayında Azerbaycan’da da faaliyetlerimizde başladık. Trendyol, geçen yıl App Annie’nin Azerbaycan’da en çok indirilen uygulamalar listesinde zirveye yerleşti.

Azerbaycan da, Trendyol’un aldığı uluslararası siparişlerde ilk sırada yer almaya devam ediyor. 1 milyon müşteriye ulaştık. Bundan yalnızca birkaç hafta önce, Azerbaycan, kamu kurumlarının desteğiyle ABAD platformumuza katıldı. Azerbaycanlı zanaatkârlar ve aile işletmeleri tarafından üretilen el işi ürünlerin sadece Azerbaycan’da değil, aynı zamanda Türkiye’deki pazar yerimizde de yer almaya başladı” ifadelerini kullandı.