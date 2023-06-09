Babalar gününe özel alternatifler görücüye çıktı

Lufian, Babalar Günü için birbirinden özel hediye seçenekleri sunuyor. Sade, modern ve şık tasarımları ile öne çıkan Lufian, Carla ve Laon polo yaka tişörtleri ile her yaştan babaya birçok kombin alternatifi yaratıyor.

Modern ve hareketli bir tasarıma sahip olan Carla Polo Yaka Tişört, örme kumaşı ve pamuklu yapısı sayesinde terlemeyi önleyerek gün boyu rahat ve ferah hissetmeye yardımcı oluyor. Siyah ve beyaz olmak üzere iki renk alternatifi sunan tişört, polo yakası, düğmeli ön kısmı ve harf desenli tasarımı ile modern ve spor bir görünüm oluşturuyor. İş yeri, günlük aktiviteler veya özel etkinlikler gibi her mekana ve zamana uygunluğu ile tam da babalar günü için ideal bir hediye alternatifi…

Sade ve şık babalar için

Şıklığı ve konforu bir araya getiren Laon Spor Polo Yaka Tişört, 22 renk seçeneği ile her zevk ve ihtiyaca göre kombin seçeneği sunuyor. Pamuklu ve örme kumaşıyla yaz aylarının kurtarıcı parçalarından biri olan Laon Spor Polo Yaka Tişört, gün boyu rahatlık ve yumuşaklık hissi yaşatırken, hava geçirgenliğinin yüksek olması sebebiyle serin tutma ve daha fazla nefes alabilme özellikleriyle de dikkat çekiyor.