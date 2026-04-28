Bacacı Yatırım Holding gençlerin kariyer radarında

Halil İbrahim Bacacı’nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu ve “Geleceğe değer üretmek” mottosu ile 9 farklı sektörde faaliyet gösteren Bacacı Yatırım Holding, yeni mezunların kariyer tercihlerinde ilk sıralara yerleşti. İş dünyasına adım atmaya hazırlanan yeni mezunların kariyer radarına giren Bacacı Yatırım Holding’e gelen başvuru sayısı bir önceki yıla göre yüzde 900 oranında arttı.

“Z kuşağının beklentilerini karşılıyor”

Bacacı Yatırım Holding, dijitalleşme ile bir üst seviyeye taşıdığı insan kaynakları süreçleri ve güçlü kurum kültürü ile Z kuşağından büyük ilgi görüyor.

Genç yeteneklerin kariyer yolculuğunda en çok tercih edilen kurumlardan biri haline geldiklerini ifade eden Bacacı Yatırım Holding İnsan Kaynakları İcra Kurulu Üyesi Zeynep Embel, “İnsan kaynakları yönetiminde dijitalleşmeyi stratejik bir öncelik hale getirdik. Başvuru süreçlerinden mülakat aşamalarına kadar tüm adımları daha erişilebilir, hızlı ve şeffaf bir yapıya dönüştürdük. Bu yaklaşım, özellikle Z kuşağının beklentileriyle örtüşerek başvuru sayılarına da yansıdı. Genç kuşak iş hayatına atılırken güven veren, kendine gelişim imkân sunan, saygı duydukları kurumları tercih ediyor. Başvuru sayısındaki bu artış, Bacacı Yatırım Holding’in gençlerin kariyer yolculuğunda öne çıkan kurumlar arasında olduğunu gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Başvurular şeffaf ve net bilgilendirmeler ile ilerliyor

Gençlerin kariyer yolculuğunda şeffaflık ve erişilebilirliği temel alan Bacacı Yatırım Holding, işe alım süreçlerinde aday deneyimini kurumsal kültürün ayrılmaz bir unsuru olarak görüyor. Şirket, başvuru aşamasından itibaren tüm süreçleri açık, anlaşılır ve düzenli bilgilendirmelerle yöneterek adayların her adımda süreci takip edebilmesini sağlıyor. Genç yetenekleri geleceğin potansiyel liderleri olarak konumlandıran grup, her beş stajyerden üçünün program sonrası şirkette istihdam edilmesiyle bu yaklaşımı da destekliyor. Kurum, gençlerin uzun yıllar beklemeden sorumluluk alabildiği, gelişim odaklı rollerle hızla deneyim kazandığı bir yapı sunmayı amaçlıyor.