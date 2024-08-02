Bahadır Kimya’nın halka arz başvurusu onaylandı

Türkiye'nin önde gelen madeni yağ üreticilerinden Bahadır Kimya’nın halka arzı SPK tarafından onaylandı. Tera Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda pay başına satış fiyatı 51 TL olarak belirlendi.

Bahadır Kimya’nın çıkarılmış sermayesinin 45 milyon TL'den 55 milyon TL'ye yükseltilmesi nedeniyle 10 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 6 milyon TL nominal değerli paylar ortak satışı şeklinde satışa sunulacak.

Halka arzın 816 milyon TL büyüklükte olması hedeflenirken, halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının ise %29,09 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.