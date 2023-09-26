Baibars, Japon EXEDY ile global marka olmayı hedefliyor

Fahriye Kutlay ŞENYURT

Türkiye’nin ilk yerli zirai insansız hava aracı üreticisi olan Baibars Mekatronik Havacılık A.Ş. ile Japon EXEDY Corporation şirketi arasında, Mersin Valisi, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Japonya firma yetkililerinin katılımı ile ‘Üretim İş Birliği’ anlaşması imzalandı.

Tarım sektöründe kullanılan insansız hava araçlarında Türkiye’nin öncü firmaları arasında yer alan Baibars Mekatronik Havacılık, zirai ilaç ve gübrelerin korozif etkilerine karşı özel olarak güçlendirdiği dronelarını tarımsal arazilerin zorlu fiziksel koşullarına dayanacak biçimde tasarlayarak üretiyor. Değişen batarya ve sıvı tank kapasiteleri sayesinde farklı uçuş menzillerine sahip olan zirai ilaçlama droneları, büyük tarımsal arazilerde kesintisiz hizmet verebiliyor.

Hedef yılda 1.000 adetlik üretim gerçekleştirmek

Baibars, Boran adıyla ürettiği taktiksel İHA’lar da, tarım sektörünün yanı sıra savunma sanayinde de faaliyet gösteriyor. Baibars Mekatronik Havacılık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Celal Çağlayan Erguvan, törende yaptığı konuşmada, alanında dünyanın sayılı firmalarından biri olan Japon EXEDY Corporation şirketini Çukurova’ya getirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Erguvan, Japonya’dan alacağımız bu yatırım ile üretim ve satış hacmimizi artırarak Baibars’ı dünya çapında global bir marka haline getirmek için güçlü bir adım atmış bulunuyoruz.

Bu iş birliği ile yeni bir tesis yatırımı gerçekleştireceğiz. Zirai insansız hava araçlarının aviyonik, itki ve güç sistemlerinin tamamını üretebileceğimiz ve batarya, motor sistemleri ve uçuş kontrol sistemleri konusunda dışa daha az bağımlı olduğumuz bir tesisi Çukurova’da kurarak yıllık 1.000 adet üretim kapasitesine ulaşmak istiyoruz. Umarım bizim yaptığımız bu iş birliği iyi bir örnek olur ve diğer firmalarımızın da önünü açar” dedi.

15 milyon dolarlık yatırım

Cumhuriyetin 100 yılında, kuruluşunun 100. yılını kutlayan, Exedy yatırımı ile global bir firma olmayı hedeflediklerini aktaran Erguvan sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk milletinin havacılığa olan tutkusu ve özellikle insansız hava araçları üretim ve saha entegrasyon kabiliyetleri yadsınamaz.

Bütün dünyanın tanıdığı ve saydığı kabiliyetlerimizi sürdürülebilir kılmak, Türk gençlerinin kendi öz yurdunda geleceğine dair hayallerine ortak olmak, onları yurtdışında değil, memleketlerinde istihdama ve kalkınmaya dahil etmek gelecek nesillere, istikbalimize vazifemizdir.

Bilhassa, bu topraklarda 17. yüzyılda başlayan gökyüzü tutkumuzda, nice Nuri Demirağlar, Vecihi Hürkuşlar ve Selçuk Bayraktarlar yetişmesi, Türk havacılık tarihinin istikbali adına yegane temennimizdir.”

Celal Çağlayan Erguvan, Japon EXEDY Corporation şirketi ile sağladıkları ortaklığın, birinci aşamada yaklaşık 15 milyon dolarlık yatırımla 1 Ekim’de başlayıp 2025 mart ayına kadar süreceğini, birinci aşamadan sonra Endonezya’da ve Japonya’da iş birliklerinin devam edeceğini ifade etti.

"Gözümüz gelecekte olacak"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, milli imkanlarla mekatronik ve havacılık alanında faaliyet gösteren Baibars firmasının çalışmalarının uluslararası boyuta evrilmiş olmasını görmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Türkiye’nin sadece bilim ve teknolojide değil her alanda proje üreten, fikir geliştiren ve bunu hayata geçiren bir nesille ‘Türkiye Yüzyılı’na doğru emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Pehlivan, "Dünüyle bugünüyle geçmişimizden güç alacağız, gözümüz de gelecekte olacak. Bunun örneğini ve mutluluğunu burada yaşıyoruz. Bu başlangıçla ülkemizde ki teknolojik gelişmelerin devam etmesini temenni ediyorum" diye konuştu.