Bakan Albayrak, Ermaksan’ın çip tesisini gezdi

09 Kasım 2018

BURSA - ‘Yenilikçi teknolojiler’ sloganıyla, fizik tabanlı bilime dayalı teknoloji üretimine odaklanan ve hem Türkiye’nin hem de dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından biri olan Ermaksan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı ağırladı.

Bakan Albayrak, lazer çip üretiminden sac işleme teknolojilerine, savunma sanayinden yenilenebilir enerjiye kadar, pek çok sektöre yönelik özel üretimler gerçekleştiren ve kilogram değeri 2 milyon doları bulan lazer çip üretiminin yapıldığı Ar-Ge Merkezi ile öne çıkan Ermaksan’ın Bursa’daki tesislerini yakından inceledi.

Ermaksan Yönetim Kurulu Başkanı Erol Özkayan ile Ermaksan Yönetim Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan ile birlikte fabrikayı gezen Bakan Albayrak, Türkiye’nin yüzde 100 yerli ve milli ilk lazer çipini, ilk 3D lazer makinesini, ilk lazer ışın kaynağını (rezonatör) üreten Ermaksan’dan övgüyle söz etti. Yerli ve milli üretimi desteklediklerini kaydeden Albayrak, ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması noktasında bu tarz yatırımlara ihtiyacı olduğunu belirterek, Ermaksan gibi firmaların çoğalması gerektiğine değindi.

Ermaksan Yönetim Başkan Vekili Ahmet Özkayan, ileri teknoloji geliştirmeye ve Ar-Ge’ye çok büyük önem verdiklerini belirterek, Türkiye’nin daha da büyüyüp kalkınması için teknoloji geliştirmenin önemine dikkat çekti.

Ermaksan olarak, ileri teknolojiyi odağına alan üretim anlayışıyla birlikte, üretmeye ve katma değer ortaya koymaya devam ettiklerine değinen Özkayan, “Türkiye’nin kendi teknolojisini üreten, satan ve küresel rekabetçi piyasalarda geliştirdiği ürünleriyle boy gösteren bir konumda olması, ülkemizin geleceği için çok önemli. Bunun için de yüksek teknolojiye yatırım yapıp, teknoloji üretmek zorundayız. Ermaksan olarak, geliştirdiğimiz katma değeri yüksek ürünleri, dünyanın dört bir yanına ‘Türk markası’ gururuyla ihraç ediyoruz. Türkiye’nin yüzde 100 yerli ve ilk milli lazer çipini ve lazer ışın kaynağını bizler üretme başarısı gösterdik. Bununla birlikte, Türkiye’nin ilk 3D lazer makinesini ve üretimin hammaddesi titanyum tozunu da tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirmeyi başardık” dedi.

Titanyum tozu üretiminde Türkiye’de ilk dünyada ise sayılı firmalar arasında yer aldıklarına işaret eden Ahmet Özkayan, titanyumdan sonra nikel alaşım tozları, krom kobalt, paslanmaz çelik tozu gibi diğer metallerin tozlarını da üretmeyi planladıklarını açıkladı. Lazer çip üretiminin mevcut alt yapısı sayesinde; lazer ışın kaynağı, aydınlatma teknolojileri (LED), elektronik, savunma sanayi, uzay teknolojileri, sağlık, tıp gibi hayatın pek çok alanında kullanılan teknolojilerin üretilebilir olduğuna vurgu yapan Ahmet Özkayan, “Şirket olarak önceliğimiz, ileri teknoloji geliştirme… Bunun için de bilgiye ve teknolojiye yatırım yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.