Balparmak: Ar-Ge merkezimizi paydaşlarımıza ve herkese açmaya hazırız

Kurulduğu günden bu yana balı ve diğer arı ürünlerini doğal haliyle tüketicilere ulaştıran Balparmak, Ar-Ge Merkezinde gerçekleştirdiği analizler, taklit ve tağşişinin önüne geçmek için geliştirdiği yeni metotlar ve yaptığı bilimsel çalışmalarla sektöre katkısını sürdürüyor.

Gıda güvenliği ve hijyeni kapsamında özenle seçtikleri balları en az 100 parametrede analiz ettiklerinin altını çizen Balparmak Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak, Balparmak Ar-Ge Merkezi’nin sahip olduğu uzman kadrosu ve alt yapı imkanları ile bal ve diğer arı ürünleri konusunda bilimsel araştırmalar yürüttüklerinin, taklit ve tağşişin belirlenmesine yönelik yeni metotlar geliştirdiklerinin altını çizdi.

Bal ve Diğer Arı Ürünleri-Kalite-Kontrol Laboratuvarı’nın (APİLAB) bugün Türkiye’nin tek, Avrupa’nın en kapsamlı dört eşdeğer bal ihtisas laboratuvarı olduğunu belirten Altıparmak “Son dönemde balda taklit ve tağşiş en üst seviyelerde, biz tüketicinin doğal bala ulaşmasını istiyoruz. Bu nedenle Ar-Ge Merkezimizi doğal bala ulaşmak isteyen herkese açmaya, ürünlerinin analizine destek olmaya hazırız. Sattığı balın doğallığından şüphe eden marketler, markalar merkezimizin deneyiminden faydalanabilir” dedi.

“Türkiye’nin en büyük markalı, ambalajlı süzme bal ihracatçısı konumundayız”

Tüketicilerin Balparmak’a ve ürünlerine olan güvenine dikkat çeken Altıparmak, bu güvenin sadece Türkiye ile sınırlı kalmadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Yurtdışında da markamıza büyük bir güven duyuluyor. Üst üste sektörümüzün ihracat lideri olmamız da bunun bir sonucu… Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Japonya, Singapur, Kıbrıs, Azerbaycan gibi ülkelere ihracat yapıyoruz.

Türkiye’nin en büyük markalı, ambalajlı süzme bal ihracatçısı konumundayız. Avrupa’da lokal ve gurme ürünler satan marketlerin yanı sıra zincir marketlerin raflarında da yer alıyoruz. Önümüzdeki dönemde özellikle katma değerli ve fonksiyonel ürünlerimizle Ortadoğu ve Kuzey Amerika gibi yeni pazarlara girmeyi hedefliyoruz. Ayrıca Avrupa ülkelerindeki ulusal zincir marketlerdeki varlığımızı da koruyarak bölgede yaygınlaşmaya devam edeceğiz.”

“Balda esmer pirinç şurubunun göstergesi olan bileşeni belirlemeyi başardık”

Balparmak Ar-Ge ve Kalite Direktörü Dr. Emel Damarlı ise 20 kişilik bir ekibin görev yaptığı Balparmak Ar-Ge Merkezi’nin çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi: “En son teknolojiler ve üstün cihazlarla donatılan Ar-Ge Merkezimizde taklit ve tağşişin tespiti, botanik orijin tespiti, biyoaktif (sağlık faydası olan) moleküllerin tüm arı ürünlerinde tespit edilmesi, kalıntı düzeylerinin geniş bir spektrumda ve hassas şekilde belirlenmesi gibi birçok konuda çalışmalar yürütüyoruz.

Geliştirdiğimiz yeni metotlarla balda taklit ve tağşişin önüne geçmek için önemli adımlar atıyoruz. Bunlardan biri de balda esmer pirinç şurubunun varlığını tespit eden ve dünyada bir ilk olan yeni metodumuz...

Bu metotla balda esmer pirinç şurubunun göstergesi olan bileşeni belirlemeyi başardık. Geliştirdiğimiz bu metot, dünyanın en saygın bilimsel dergilerinden biri olan “LWT Food Science&Technology” dergisinde yayınlanarak dünya literatürüne de girdi. Dünyada bir ilk olan bu metodun patent başvurusunu da yaptık. Tüm bu çalışmaları konusunda uzman arkadaşlarımla birlikte gerçekleştiriyor, bilimsel hakemli dergilerdeki yayınlarımızın yanısıra kongre, konferans ve seminerlerle ulusal ve uluslararası alanda paydaşlarımızla paylaşıyoruz.”

Balparmak, çam balında ihracatın önünü açtı

Balparmak AR-GE merkezinde yapılan bilimsel çalışmalarla çam balının ihracatının önünde büyük bir engel teşkil eden C4 Şeker Oranı Metodu’nun Çam balına özel olarak geliştirilmesine dair de çok önemli bir çalışmaya imza attı.

Balparmak Ar-Ge Merkezinde geliştirdikleri ve yurtdışı referans laboratuvarları ile birlikte yürüttükleri çalışma konusunda bilgi veren Damarlı, “Yaptığımız araştırmada dünyada uygulanan C4 analiz metodunun çam balı için uygun olmadığını ortaya koyduk ve farklı bir metot uygulanması gerektiğini belirttik. Bu metodu yurt dışındaki referans laboratuarlarla paylaştık ve kabul gördü. Yeni geliştirdiğimiz bu metot sayesinde tağşiş edildiği düşünülen balların aslında doğal bal olduğu anlaşıldı. Bu sayede ülkemiz için çam balı ihracatının da önü açıldı” dedi.