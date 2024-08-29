Bambi Yatak, ikinci 500 listesinde 181 basamak birden yükseldi

Küresel bir marka olma he­defiyle 27 yıldır yatak pa­zarına hizmet verdikleri­ni söyleyen Bambi Yatak Marka Müdürü Cem Baş, sektöre ilkle­ri kazandırmanın gururunu ya­şadıklarını belirtti.

Uyku ve din­lenme ürünleri sanatında uzman bir marka olduklarını ifade eden Baş, “Her biri bir inovasyon ve ta­sarım eseri olan çözümlerimizle Türk insanının güne daha zinde başlayıp ülkesinin yarınları için yaratacağı değerde pay sahibiyiz çünkü gerçekleşen rüyaların ar­kasında Bambi olduğuna inanı­yoruz” dedi. Uyku konforunu sü­rekli geliştirmek için çalışmala­rının devam ettiğini anlatan Baş, tüm bu çalışmalar için her yıl ci­rolarının yüzde 1’ini Ar-Ge’ye ayırdıklarını bildirdi.

”Yatırım hamleleri ile listede daha da yukarı tırmanacağız”

Türkiye’de 734’ü mağaza ol­mak üzere toplam 773 satış nok­tası ve 30 ülkede 300’ü aşkın ma­ğazasıyla müşterilerine hizmet verdiklerini söyleyen Cem Baş, binden fazla çalışana istihdam sağladıklarını belirtti. Satış nok­talarında gerçekleşen alışveriş eğilimlerini ve taleplerini yakın­dan takip edip Ar-Ge ekipleriy­le sektöre yön verdiklerini kay­deden Baş, İkinci 500 Listesi’n­de bir yıl öncesine göre 181 sıra birden yükselerek 107’nci sıra­ya yükselmelerinin doğru yolda ilerlediklerinin en net göstergesi olduğunu vurguladı.

Listede yer almanın kendileri­ni heyecanlandırmanın ötesin­de yeni hedefleri başarma nok­tasında yeni ilhamlar yaratıp da­ha çok motive ettiğini ifade eden Cem Baş, “Listede bir önceki yıla göre 181 sıra birden yükselirken bunu ilerleyen yıllarda daha da ileri taşıyıp İSO İlk 500 Listesi’ne geçiş yapmak istiyoruz. Bunu ba­şarmak için yeni yatırımlarımız­la birlikte önümüzdeki yıllarda daha da yükselerek sektörümüzü başarılı bir şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.

Büyümeye yönelik yaptıkla­rı yatırımların karşılığını her yıl listede daha da yukarılara tırma­narak almanın kendilerini gurur­landırdığını ifade eden Baş, bu­nu da yaptıkları yatırımların ya­nında müşterilerinin taleplerine cevap vererek, Ar-Ge’ye ağırlık yaparak, sektörlerinde ilkleri ba­şararak ve sadece yurt içini de­ğil yurt dışını da hedefleyerek ba­şardıklarını anlattı.

“Cumhuriyetin 100’üncü yılında ülkemize değer kattık”

2023 yılının tüm sektörler açı­sından zorlu bir periyottan geç­tiğini söyleyen Baş, geçen yıl ya­şadığımız deprem felaketiyle yıla zorlu bir başlangıç yaptıklarını ancak kurumsal yapıları sayesin­de Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılında ülkemize değer kattıkla­rını belirtti. 2023 yılını beklenti­lerimizin üzerinde yüzde 110 bü­yümeyle geride bıraktıklarını an­latan Baş, “Bu periyotta üretim adedimizde ise yüzde 30 artış ya­kaladık. 2023 yılında yurt için­de 785, yurt dışında da 270 satış noktasına ulaştık. Sadece yatak grubunu değil, ev tekstili ve bah­çe mobilyası çeşitliliğimizi de ge­liştirmeye ve güncellemeye de­vam ediyoruz” dedi.

Günlük 3 bin adet yatak kapasitesi

İzmir’in Torbalı ilçesinde 80 bin metrekarelik kapalı alandaki fabrikalarında bin 100 çalışanıyla son teknolojiye sahip üretim bant ve makineleri kullanarak üretim yaptıklarını anlatan Bambi Yatak Marka Müdürü Cem Baş, günlük 3 bin adet yatak, 900 adet baza ve 500 adet başlık üretim kapasitesine sahip olduklarını bildirdi. 2023 yılında yaklaşık 11,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini kaydeden Baş, Avrupa’nın ana ihracat pazarı olurken en çok satış yaptıkları bölgenin ise Benelüks ülkeleri olduğunu vurguladı.

Cirolarının yüzde 10’una dünyanın farklı ülkelerine yapılan bu ihracat sayesinde ulaştıklarını söyleyen Baş, “Şu an 30 farklı ülkede 300’den fazla satış noktasıyla Bambi kalitesini kullanıcılarla buluşturuyoruz” dedi.

Bambi Kapok Naturel Yatak ile uyku konforu

İnovatif bakış açısıyla sektöre yeni teknolojiler kazandıran Bambi Yatak Türkiye’nin kapok lifinden üretilen ilk yatağı Kapok Naturel Yatak ile dört mevsim kaliteli ve kesintisiz uykuyu mümkün kılıyor. İçerdiği yüzde 80 hava ile dünyanın en hafif doğal lifi olan ve tropik yağmur ormanlarının doğallığını yatakla buluşturan Kapok Naturel Yatak, uyku esnasında vücut ısısını koruyor.

Bu yönüyle kış aylarında sıcak, yaz aylarında ise serin bir uyku vadederken, geri dönüşüm için işlem gerektirmeyen yapısıyla da sürdürülebilirliği destekliyor. Üstün ses yalıtımına ve ultra hafif bir yapıya sahip olan Kapok Naturel Yatak, stresli geçen bir günün ardından kullanıcısının tüm yorgunluğunu enerjiye dönüştürüyor. Kapok lifleriyle üretilen yastık ve yorganlar da uykunun her anını sanat ile bütünleştiriyor.