Bambi Yatak, ikinci 500 listesinde 181 basamak birden yükseldi
Türkiye’de 734’ü mağaza olmak üzere toplam 773 satış noktası ve 30 ülkede 300’ü aşkın mağazasıyla müşterilerine hizmet verdiklerini söyleyen Bambi Yatak Marka Müdürü Cem Baş, İSO İkinci 500 Listesi’nde bir yıl öncesine göre 181 sıra birden yükselerek 107’nci sıraya yükselmelerinin doğru yolda ilerlediklerinin en net göstergesi olduğunu vurguladı.
Küresel bir marka olma hedefiyle 27 yıldır yatak pazarına hizmet verdiklerini söyleyen Bambi Yatak Marka Müdürü Cem Baş, sektöre ilkleri kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.
Uyku ve dinlenme ürünleri sanatında uzman bir marka olduklarını ifade eden Baş, “Her biri bir inovasyon ve tasarım eseri olan çözümlerimizle Türk insanının güne daha zinde başlayıp ülkesinin yarınları için yaratacağı değerde pay sahibiyiz çünkü gerçekleşen rüyaların arkasında Bambi olduğuna inanıyoruz” dedi. Uyku konforunu sürekli geliştirmek için çalışmalarının devam ettiğini anlatan Baş, tüm bu çalışmalar için her yıl cirolarının yüzde 1’ini Ar-Ge’ye ayırdıklarını bildirdi.
”Yatırım hamleleri ile listede daha da yukarı tırmanacağız”
Türkiye’de 734’ü mağaza olmak üzere toplam 773 satış noktası ve 30 ülkede 300’ü aşkın mağazasıyla müşterilerine hizmet verdiklerini söyleyen Cem Baş, binden fazla çalışana istihdam sağladıklarını belirtti. Satış noktalarında gerçekleşen alışveriş eğilimlerini ve taleplerini yakından takip edip Ar-Ge ekipleriyle sektöre yön verdiklerini kaydeden Baş, İkinci 500 Listesi’nde bir yıl öncesine göre 181 sıra birden yükselerek 107’nci sıraya yükselmelerinin doğru yolda ilerlediklerinin en net göstergesi olduğunu vurguladı.
Listede yer almanın kendilerini heyecanlandırmanın ötesinde yeni hedefleri başarma noktasında yeni ilhamlar yaratıp daha çok motive ettiğini ifade eden Cem Baş, “Listede bir önceki yıla göre 181 sıra birden yükselirken bunu ilerleyen yıllarda daha da ileri taşıyıp İSO İlk 500 Listesi’ne geçiş yapmak istiyoruz. Bunu başarmak için yeni yatırımlarımızla birlikte önümüzdeki yıllarda daha da yükselerek sektörümüzü başarılı bir şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.
Büyümeye yönelik yaptıkları yatırımların karşılığını her yıl listede daha da yukarılara tırmanarak almanın kendilerini gururlandırdığını ifade eden Baş, bunu da yaptıkları yatırımların yanında müşterilerinin taleplerine cevap vererek, Ar-Ge’ye ağırlık yaparak, sektörlerinde ilkleri başararak ve sadece yurt içini değil yurt dışını da hedefleyerek başardıklarını anlattı.
“Cumhuriyetin 100’üncü yılında ülkemize değer kattık”
2023 yılının tüm sektörler açısından zorlu bir periyottan geçtiğini söyleyen Baş, geçen yıl yaşadığımız deprem felaketiyle yıla zorlu bir başlangıç yaptıklarını ancak kurumsal yapıları sayesinde Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılında ülkemize değer kattıklarını belirtti. 2023 yılını beklentilerimizin üzerinde yüzde 110 büyümeyle geride bıraktıklarını anlatan Baş, “Bu periyotta üretim adedimizde ise yüzde 30 artış yakaladık. 2023 yılında yurt içinde 785, yurt dışında da 270 satış noktasına ulaştık. Sadece yatak grubunu değil, ev tekstili ve bahçe mobilyası çeşitliliğimizi de geliştirmeye ve güncellemeye devam ediyoruz” dedi.
Günlük 3 bin adet yatak kapasitesi
İzmir’in Torbalı ilçesinde 80 bin metrekarelik kapalı alandaki fabrikalarında bin 100 çalışanıyla son teknolojiye sahip üretim bant ve makineleri kullanarak üretim yaptıklarını anlatan Bambi Yatak Marka Müdürü Cem Baş, günlük 3 bin adet yatak, 900 adet baza ve 500 adet başlık üretim kapasitesine sahip olduklarını bildirdi. 2023 yılında yaklaşık 11,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini kaydeden Baş, Avrupa’nın ana ihracat pazarı olurken en çok satış yaptıkları bölgenin ise Benelüks ülkeleri olduğunu vurguladı.
Cirolarının yüzde 10’una dünyanın farklı ülkelerine yapılan bu ihracat sayesinde ulaştıklarını söyleyen Baş, “Şu an 30 farklı ülkede 300’den fazla satış noktasıyla Bambi kalitesini kullanıcılarla buluşturuyoruz” dedi.
Bambi Kapok Naturel Yatak ile uyku konforu
İnovatif bakış açısıyla sektöre yeni teknolojiler kazandıran Bambi Yatak Türkiye’nin kapok lifinden üretilen ilk yatağı Kapok Naturel Yatak ile dört mevsim kaliteli ve kesintisiz uykuyu mümkün kılıyor. İçerdiği yüzde 80 hava ile dünyanın en hafif doğal lifi olan ve tropik yağmur ormanlarının doğallığını yatakla buluşturan Kapok Naturel Yatak, uyku esnasında vücut ısısını koruyor.
Bu yönüyle kış aylarında sıcak, yaz aylarında ise serin bir uyku vadederken, geri dönüşüm için işlem gerektirmeyen yapısıyla da sürdürülebilirliği destekliyor. Üstün ses yalıtımına ve ultra hafif bir yapıya sahip olan Kapok Naturel Yatak, stresli geçen bir günün ardından kullanıcısının tüm yorgunluğunu enerjiye dönüştürüyor. Kapok lifleriyle üretilen yastık ve yorganlar da uykunun her anını sanat ile bütünleştiriyor.