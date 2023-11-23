Bankacılık sektörü sağlam 2 yıldır batık kredi yok

Birol BOZKURT

Burgan Bank’ın dijital bankacılık markası ‘ON’ ile ilgili İstanbul’da düzenlenen sohbet toplantısında konuşan Dinç, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bankacılık sektörünü ‘seçim öncesi ve sonrası’ diye ikiye ayırmak gerektiğini vurgulayan Murat Dinç, “2023 yılının ortalarına kadar iyi bir kredi büyümesi gördük. Sonrasında yeni ekonomi yönetimi ile birlikte sıkılaşma süreci başladı. Atılan adımlar sonrası Merkez Bankası rezervleri yükselişe geçti, Ülke risk primimiz (CDS) hızlı bir gerileme yaşadı.

Dolarizasyonu azaltmak için başlatılan Kur Korumalı Mevduat’ta (KKM) geri çekilmenin başladığını görüyoruz. Ayrıca bankacılık sistemindeki Türk Lirası (TL) mevduatın payı artıyor. İyi bir kredibilite oluşmaya başladı. Şu an Türkiye’ye yoğun bir ilgi var. Yatırım iştahının arttığını görüyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin konumu itibari ile çok önemli bir jeopolitik güç olduğunu söyleyen Murat Dinç, “Türkiye, bölgesinin çok önemli bir üretim üssü konumunda. Etrafında Türkiye kadar üretim kapasitesine sahip altyapısını tamamlamış başka bir ülke yok” diye konuştu. Ekim ayında başlayan İsrail-Hamas Savaşının bölgesel bir savaşa dönüşme ihtimalinin ortadan kalktığını vurgulayan Dinç, şunları söyledi; “Jeopolitik riskler azalıyor.

2024 yılında bir çok sorunun çözüleceğini düşünüyoruz. Dünyada faiz artırma dönemi sona erdi. Bunun 2024 yılında Türkiye’de de görülebileceğini düşünüyorum. Türkiye’de özellikle döviz tarafında sıkıntı yaşanacağını düşünmüyoruz. Şu an geleceğe dair daha pozitifiz. Cari denge için bir tehdit öngörmüyoruz. Bankacılık sektörünün daha hızlı bir büyüme kaydetmesini bekliyoruz. Bankalar çok sağlam ve sağlıklı durumda. 2 yıldır sorunlu kredi girişi görmedik. Batık kredi yok. Türkiye’de büyümeye devam edeceğiz.

Ortaklarımız bizleri destekliyor. Türkiye’nin önü çok açık, çok genç ve yetişmiş bir nüfusumuz var. Türkiye bugün her şeyi üretebilir durumda. Müthiş bir potansiyelimiz var. Burgan Bank olarak Türkiye’nin potansiyeline inanıyoruz ve sürekli yatırımlarımızı artırıyoruz. Hatta bu yıl Kuveyt’ten 250-300 milyon dolar para getirdik.”

ON Dijital Bankacılık 2 yılda 600 bin müşteriye ulaştı

Burgan Bank’ın dijital bankacılık markası ON ile ilgili de bilgi veren Murat Dinç, iki yıl gibi kısa bir sürede 600 bin müşteriye ulaştıklarını söyledi. 2024 yılı müşteri hedefini 1 milyonun üzerine çıkardıklarını ifade eden Dinç, “ON, yenilenen kurumsal kimliği ile bankacılık işlemlerinde özgürlüğü, kolaylığı ve rahatlığı seven, kazandıran dünyaya açık olan herkese hitap ediyor.

ON Dijital Bankacılıkta; müşteri edinimimiz 2022 yılsonuna göre yüzde 33 büyürken müşteri sayımız 600 bine ulaştı. Kredi ürünlerimizde alternatif dağıtım kanallarının güçlü iş birlikleri sayesinde 2022 yılsonuna kıyasla üçüncü çeyrek sonunda yüzde 99’luk bir büyüme sağladık. 2022 yılsonuna göre mevduattaki varlığımızı da yüzde 33 oranında artırmayı başardık” diye konuştu.

Avrupa’nın en iyi Dijital Bankacılık Platformu seçildi

Dijital yatırım ürünlerinde; aktif olarak yatırım fonu işlemi yapan müşteri sayısını Eylül sonu itibarıyla bir önceki çeyreğe göre yüzde 57, fon gelirini ise yüzde 67 artırdıklarının altını çizen Murat Dinç sözlerine şöyle devam etti: “Hisse senedi işlemlerinden elde edilen komisyon geliri bir önceki çeyreğe göre yüzde 179 artış gösterdi. Müşterilerimiz ile buluşturduğumuz ON FX platformundan, döviz işlemlerinin yüzde 29’u gerçekleştirildi.

9 ayda 2 milyar TL net kâr

2023 yılının ilk dokuz ayında vergi öncesi kârı 3 milyar TL, net kârı ise 2 milyar TL olarak açıklayan Burgan Bank’ın konsolide aktif büyüklüğü 79,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Burgan Bank’ın, 30 Eylül 2023 itibarıyla ekonomiye sağladığı kredi desteği; 43,6 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 58,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Burgan Bank’ın, konsolide mevduat toplamı ise 35,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Banka, sektör ortalamasının üzerinde seyrine devam eden ve yüzde 23,8 seviyesinde gerçekleşen sermaye yeterlilik oranı ile ekonomiye olan desteğini sürdürmeye devam etmiş olup, konsolide sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 21,4 olarak gerçekleşti.