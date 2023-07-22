Barbie filmi pazarlama atağına geçti: Tahmini hasılat 140 milyon dolar

Dünyanın en ünlü bebeği Barbie’nin yaratıcısı Ruth Handler, ilk tasarladığı bebeği eline aldığında ölümsüz bir oyuncağı ve yaratılacak farklı bir kültürün kapısını araladığını sezmiş miydi? sorusunun cevabını bulamayabiliriz. Fakat günümüze dek değerli bir pazarlama stratejisi ile yönetilen kültürel bir ikon olan Barbie’nin son film kampanyasının dünya çapında başarılı olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Lider oyuncak firmalarından Mattel’in yaptığı resmi açıklamaya göre globalde 2022 cirosunun yüzde 26’sını Barbie tek başına üstleniyor. Film hasılatı ile ilgili tahminler gösterilen ilgi ile doğru orantılı olarak artarken son olarak 140 milyon dolar olarak beklenildiği belirtildi. Yıllar içerisinde asla değerini kaybetmeyen, kendini yenileyen ve döneme ayak uydururken hayat tarzını kabul ettiren bir bebek ile karşı karşıyayız.

Brezilya’da Burger King, Barbie sevenler için özel bir menü çıkardı. Barbie filminin vizyona girmesine yakın sosyal medyada logosunu pembeye çevirdi ve yeni menüsü “BK Barbie Combo”yu da tanıttı.

Uzun soluklu bir çalışma ile beyaz perdeye aktarılan Barbie’nin macera dolu kendi dünyasından gerçek dünyaya geçişteki mesajları ve çatışmaları senaryonun çatısını oluşturuyor.

Pembenin çok daha ötesinde bir marka

Ünlü oyuncu Margot Robbie filmin başrolünde oynarken Barbie’yi yansıtacak şekilde dünyanın en ünlü bebeğinin kıyafetleri ve davranışsal yapısı içerisinde görüyoruz. Film öncesi dünya çapında başlatılan yoğun tanıtımda Barbie’nin canlandığı düşündürülecek kadar bire bir uyumlu tasarımlar yaratıldı ve pozlar verildi. Filmin yaratım sürecinde 1959 yılından itibaren üretilen tüm Barbieler ve elbiseleri lansmanların esin kaynağı oldu. Riskli bir çalışmayı büyük bir beceri ile yürüten ekibe sahip olan Margot bu uzun ve yorucu süreç içerisinde Barbie çizgisinden asla uzaklaşmadı. İçine çok sindirdiği anlaşılan Barbie hayatının çizgisini, Andrew Mukamal’ı stil danışmanlığında başarıyla yukarıya taşıdı.

Barbiecore, yeni bir stil

Barbiecore, Barbie’nin şimdiye kadar tasarlanan tüm pembe kıyafetlerinden oluşan koleksiyonu ifade ediyor. Küçük Kadınlar filmiyle Oscar ödülü alan ünlü tasarımcı Jacqueline Durran film için koleksiyonu yeniden derledi. Böylece tekrar gündeme taşınan pembiş stil moda tasarımları arasında hızla yerini aldı. Özellikle dünyaca ünlü lüks markaların vitrinleri pembe kıyafetler ile süslemeleri ve ünlülerin bu kıyafetleri tercih etmeleri herkesi kocaman bir Barbie dünyası içerisine çekmeye devam ediyor.

Barbie filminin galası için ünlü markalar bir arada

2023 yılının en merak edilen filmleri arasında yer alan Barbie, ülkemizde TME Films dağıtımı ile 21 Temmuz’da vizyona girdi. Barbie için vizyon öncesi muhteşem bir gala hazırlayan TME Films, Mattel, NYX ve Superga gibi ünlü markalarla iş birliği yaptı. Galanın yapılacağı sinema Barbie Diyarını anımsatan bir şekilde pembe konseptle tasarlanırken, ünlü markalar Barbie hayranlarının heyecanına ortak oldu.

Lüks markaları peşinden sürükledi Söz konusu Barbie olunca lüksün zirvesini de peşinden sürükledi ve Chanel, Prada, Versace, Bottega Veneta, Valentino, Prada, Hervé Léger gibi ünlü markalar ile çalıştı. Nisan ayından itibaren konusu büyük bir gizlilik içerisinde saklanan filmden ilk kareler dünya basını ile paylaşıldı ve Barbie’nin ilk pozu pembe klasik bir Chevrolet Corvette içerisinden oldu. Filmin yönetmenliğini ise Lady Bird’ün başarılı direktörü Greta Gerwing üstlendi ve yaptığı açıklamalarda Avustralyalı Margot Robbie’nin sahnelere uyum sağlamasındaki ustalığından çok etkilendiğini belirtti. Barbie’nin erkek arkadaşı Ken’i ise Ryan Gosling canlandırdı.

Barbie rüya evi artık gerçek

Airbnb, konsept ev çalışmalarına Barbie Dreamhouse pembe evini de ekledi. ABD Malibu sahilinde yer alan evin tüm dekorasyonu aslına uygun ve toz pembe renkler içerisinde hazırlandı. Barbie’nin kıyafetlerinin bulunduğu bir gömme dolap, iki yatak odası, iki banyo, kaydıraklı büyük bir havuz, mutfak, bir sinema odası ile evin her köşesi Barbie sevenlerin beğenisine sunuluyor.