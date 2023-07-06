Barilla, 5 yıllık yeni yol haritasını açıkladı

9 bini aşkın çiftçi ile ‘tarladan sofraya sürdürülebilir tedarik zinciri’ taahhüdüne devam eden şirket, bu alandaki yatırımlarıyla sera gazı emisyonunu 2010 yılına kıyasla yüzde 32, su tüketimini ise yüzde 24 azalttı. Sürdürülebilirlik bakış açısını üretim zincirine yansıtan Barilla, makarna, sos, pesto, ekmek, bisküvi ve atıştırmalık ürün paketlerini geri dönüşüm için yeniden tasarladı.

Bu kapsamda geçen yıl 40 yeni ürünü tüketiciyle buluşturan şirket, 13 yıl içinde toplamda 500 ürününü yeniden formüle etti. 13 yılda 300 olimpik yüzme havuzunu dolduracak kadar su tasarrufu sağlayan Barilla, inovasyon ve sürdürülebilirlik alanındaki 5 yıllık yeni yol haritasını açıklayarak, 5 yıl içinde 1 milyar euro’luk yatırım yapacağını duyurdu.

Daha yapılacak çok iş var

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Barilla Grubu CEO’su Gianluca Di Tondo "Eğer gezegenimize ve her birimize bir gelecek sunmak istiyorsak, hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. Şirketimiz bu yolculuğa yıllar önce başladı ve zaman içinde attığımız minik adımlar büyük sonuçlar elde etmemize yardımcı oldu" şeklinde konuştu.