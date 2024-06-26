Başakşehir'in yeni formaları Puma imzası taşıyacak

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig ve Avrupa kupalarında mücadele edecek takımın 3 yıl boyunca ürün tedariği konusunda Puma ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Açıklamada, anlaşma kapsamında A takım kamp, antrenman ve maç malzemelerinin, tedarikçi firma tarafından sağlanacağı, bu birliktelikten doğan tüm ticari ürünlerin de yine Puma tarafından üretileceği belirtildi.