Başakşehir'in yeni formaları Puma imzası taşıyacak
Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'in yeni forma tedarikçisi, 3 yıl boyunca Puma olacak.
AA
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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig ve Avrupa kupalarında mücadele edecek takımın 3 yıl boyunca ürün tedariği konusunda Puma ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Açıklamada, anlaşma kapsamında A takım kamp, antrenman ve maç malzemelerinin, tedarikçi firma tarafından sağlanacağı, bu birliktelikten doğan tüm ticari ürünlerin de yine Puma tarafından üretileceği belirtildi.