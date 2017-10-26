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Başkentgaz halka arza hazırlanıyor

Başkentgaz, halka arz için başvuruda bulundu. Yasal izinler ve uygun piyasa koşullarına paralel olarak halka arz gerçekleştirilecek.

Başkentgaz halka arza hazırlanıyor
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Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kazanç, şirketin halka arzı için başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Kazanç, "Yasal izinlere ve uygun piyasa koşullarına paralel halka arzı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Başkent Doğalgaz'ın her yıl yaklaşık 70 bin yeni müşteriye ulaştığını ifade eden Kazanç, yılda yaklaşık 3,6 milyar metreküp doğalgaz dağıtım hacmine sahip olduklarını belirterek, "Ortalama yaşı 14 olan 11 bin 594 kilometre şebeke uzunluğuna sahibiz" diye konuştu.

Gelecek 5 yıllık program çerçevesinde Ankara'nın doğalgaz olmayan bütün ilçelerine gaz götürmeyi planladıklarını anlatan Kazanç, Türkiye'nin gaz dağıtımının yüzde 7'sinin Başkent Doğalgaz tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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