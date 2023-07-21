Baycan, IDEF’23'te yeni ürünlerini tanıtacak

Baycan Elektrik Genel Müdürü Engin Yılmaz, 56 yıl önce Arçelik yan sanayi olarak faaliyetlerine başlayan ve yatırımda rotasını savunma sanayine çeviren şirketin, havacılık ve savunma sanayinde kablo donanım sektörünün tedarikçisi olmayı hedeflediğini söyledi. Yılmaz, Eskişehir OSB’deki üretim tesislerinde kablo donanımı, prototip üretimi, elektrik, elektronik ve plastik parçaların montajı ve test süreçlerini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

TUSAŞ, TEI, Aselsan ve Roketsan gibi savunma sanayinin önde gelen firmaları ile çalıştıklarını aktaran Yılmaz, “Firmaların koaksiyel kablo, semi-rigid kablolar, askeri standartlara ait konnektör ve terminaller, elektrik ve elektronik teçhizatlar içeren tüm projelerine yanıt vermekteyiz. İlerleyen dönemde Havacılık ve Savunma Sanayide yalnızca milli projelerde değil uluslararası paydaşlarla da iş birliği yönünde ilerleyeceğiz” dedi.

Sektörün standartlarını, gerekliliklerini ve gelişmelerini yakından takip ettiklerini belirten Yılmaz, şunları söyledi: “Beyaz eşya ve otomotiv sektörleri için üretimlerimizde sağladığımız yalın üretim, ergonomi ve metot zaman ölçümü (MTM) uygulamalarımızdan edindiğimiz deneyimleri havacılık ve savunma sanayideki projelerimiz ile bütünleştirdik. Dijitalleşme kapsamında Endüstri 4.0 modelini temel alan bir işletme olarak makine parkurumuzda bulunan tüm cihazların akıllı donanımlara sahip olması yönünde projelerimiz devam ediyor