Baycan'dan örnek sosyal sorumluluk projesi

Ayşe Kaytan UÇAK

Baycan Elektrik Genel Müdürü Engin Yılmaz, Tepebaşı Belediyesi’nin kurduğu montaj atölyelerinde eğitim alan gençlerin, eğitim sonrası fabrikalarında istihdam edildiğini belirterek, bu sayede engelli bireylerin hem ev bütçelerine hem de üretime katkı sunduğunu söyledi. Yılmaz, “Proje kapsamında 6 kişiyle başladık. Şuanda bu sayı 25’e yükseldi.

Diğer şirketlere de örnek olması açısın dan biz burada bir kıvılcım olalım istedik” dedi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu “Engelsiz Yaşam Atölyesindeki” zihinsel engelli ve alzeheimerlı bireyler ile fabrika alanında dışında geçen yıldan bu yana gruplama çalışması yapıldığını aktaran Yılmaz, hedeflerinin sanayide yetkin insan kaynağı yetiştirmek olduğunu ifade etti.