Bayer Türk Kimya'da tarihi anlaşma! Bu fabrikada en düşük maaş yaklaşık 5 asgari ücret

Kocaeli’de faaliyet gösteren Bayer Türk Kimya ile Petrol İş Sendikası Gebze Şubesi arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. İmzalanan sözleşmeye göre, işçilerin çıplak maaşları ortalama 102 bin TL’ye, sosyal haklarla birlikte toplam gelirleri ise 176 bin TL’ye yükseldi.

Yaklaşık 5 asgari ücret!

İki yıl boyunca geçerli olacak sözleşmeyle çalışanların ortalama kazançları, yaklaşık 5 asgari ücrete denk gelecek. Anlaşma, Petrol İş Sendikası Genel Merkezi’nde düzenlenen törende, sendika yöneticileri ve Bayer Türk Kimya yetkilileri tarafından imzalandı.

Kocaeli Gazetesi’nin haberine göre, toplantıya Petrol İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz, Genel Sekreter Ahmet Baranlı ve diğer sendika yetkilileri katılırken, Bayer Türk Kimya’yı temsilen İK Direktörü Osman Demirel ve Fabrika Müdürü Ali Gürgen yer aldı.

"Anlaşma işçi haklarını gözeterek hazırlandı"

Petrol İş Sendikası Gebze Şube Başkanı Şivan Kırmızıçiçek, yapılan anlaşmanın işçi haklarını gözeterek hazırlandığını belirterek sözleşmenin sendika açısından stratejik öneme sahip olduğunu ve işçilerin refah seviyesini artıracağını ifade etti.