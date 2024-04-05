Baykar: 2023'te 6.4 milyar TL vergi ödedik

Savunma şirketi Baykar, geçen yılın vergi ödemelerine dair sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Şirketin 2023 yılında toplam 6.4 milyar TL ödediği belirtildi.

Açıklamada "2021 ve 2022 vergi rekortmeni olan firma ortakları Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar da 800 milyon TL vergi ödedi" dendi.

Selçuk Bayraktar, Baykar'ın yönetim kurulu başkanı. Haluk Bayraktar ise genel müdürü.

'Türkiye'ye 12.2 milyar TL doğrudan katkı'

Baykar'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Bunun yanı sıra Baykar olarak deprem felaketi sonrasında milletimize olan" sorumluluğumuzu unutmadık. Konteyner kent ve aşevleri kurduğumuz deprem bölgesinde halihazırda 1012 kalıcı konutun inşaatı da süratle devam ediyor. Depremzede kardeşlerimiz ve zulüm altında var olma mücadelesi veren mazlum Filistin halkına toplamda 5 milyar TL'lik yardım gerçekleştirdik. Sadece 2023 yılında ülkemize vergi ve bağış yoluyla toplamda 12.2 milyar TL doğrudan katkı sağladık."