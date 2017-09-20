Baymak klima yüzde 37 büyüdü

20 Eylül 2017

Baymak, kombi pazarının ardından girdiği klima sektöründe de büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz yılın ilk 8 ayına göre satış adetlerinde yüzde 37 büyüyen Baymak’ın yıl sonu hedefi yüzde 40’a ulaşmak.



Klimada yakaladıkları büyümeyi değerlendiren Baymak CEO’su Ender Çolak, “Sunduğumuz kalite ve optimum fiyatlar ile son üç yılda pazar payımızı yaklaşık iki katına çıkardık, her geçen gün bu oranı yukarı taşımak için yeni teknoloji ve hizmetler sunmaya devam ediyoruz” dedi.



Bu büyümede 30 Eylül’e kadar devam edecek olan ÖTV oranlarındaki sıfırlamanın etkisinin yadsınamaz olduğunu dile getiren Çolak, “Sektörün 2017’de ortalama yüzde 10-15 bandında büyümesini bekliyoruz, ancak ÖTV indiriminin Eylül ayından sonra da devam etmesi halinde bu büyüme daha da yukarı çıkma şansı yakalayacaktır.” şeklinde konuştu.