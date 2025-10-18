BBVA’nın Sabadell hamlesi sonuçsuz kaldı

Yaklaşık 18 aydır devam eden süreç, İspanya’da son yılların en dikkat çeken finansal birleşme hamlelerinden biri olarak öne çıkmıştı. BBVA, Sabadell yönetiminin hissedarların oy kullanmasını engellediğini öne sürerken, bu iddialar anlaşma sürecinde yeni bir gerilim yaratmıştı.

İkinci başarısız girişim

BBVA Başkanı Carlos Torres, teklifin reddedilmesinin ardından yayımladığı videolu mesajda, “BBVA’da geleceğe güven ve heyecanla bakıyoruz” ifadelerini kullandı. Torres, daha önce teklifin kabul edilmemesi halinde istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

Bu gelişmeyle birlikte, BBVA ile Sabadell arasındaki birleşme girişimi son beş yılda ikinci kez olumsuz sonuçlandı.

Onur Genç: “Hissedarların özgürlüğü engellenmemeli”

BBVA CEO’su Onur Genç, geçtiğimiz günlerde Financial Times’a yaptığı değerlendirmede, sürecin adil ilerlemediğine dikkat çekti. Genç, “Bu süreçte çatışma istemedik ama durum gerçekten ciddi. Bir hissedar teklife katılmak istiyor ve siz onun hayatını zorlaştırıyorsanız, bu hissedarın özgürlüğünü elinden almak demektir” dedi.