bebehum, 24 milyon TL fon talebiyle yatırım turuna çıktı

Gürler Global şirketinin hali hazırda 44 ülkeye ihracat yapan bebegen markasının ardından 2022 yılında kurulan, bebek mamalarında kullanılmak üzere sindirimi kolaylaştıran hidrolize protein üretimiyle pazara giren bebehum, yatırım turunda şirket paylarının yüzde 10,20’sinin yatırımcılara arzıyla 24 milyon TL fon talep ediyor. Girişim şirketi, fonlama sonrasında satış hacmini ve tesis kapasitesini büyüterek Türkiye’de katma değerli üretim yapan ilk 500 firması arasına girmeyi planlıyor.

5 yıl içinde borsaya kote olmayı planlıyor

Yatırım turunun ön talep toplama aşamasında 4 bin 638 yatırımcıdan 39 milyon 635 bin 346 TL ön talep alan bebehum, bu aşamada uzun vadeli bir ihracat anlaşması kapsamında yaklaşık 1,5 milyon dolar değerindeki 800 bin kutu mama satışı da gerçekleştirdi.

Hidrolize protein tekniğini kullanan ilk yerli firma olma başarısını ihracat yaparak tüm dünyaya yaymak için faaliyetlerine devam eden bebehum, Türkiye’nin en büyük bebek maması, bebek sütü ve devam sütü üreticisi olmanın yanı sıra satış hacmini ve tesis kapasitesini büyüterek ülkemizin katma değerli üretim yapan ilk 500 firması arasına girmeyi hedefliyor. Şirketin uzun vadeli planlamaları arasında 5-7 yıl içerisinde borsaya kote olarak üretim kapasitesi ile satış hacmini globalde faaliyet gösterebilecek bir konuma taşımak yer alıyor.

Gürler Global A.Ş Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gürler, insan nüfusunun hızla artması nedeniyle hem yerel hem de global pazarda bebek ürünlerine yönelik yüksek bir talebin söz konusu olduğunu söyledi. Gürler, “Ayrıca bu ürünlerin tüketici nezdinde ihtiyacı hiçbir zaman sona ermediği için sürekli büyüyen, sürdürülebilir bir sektörün içerisindeyiz.

Bebek ürünleri Türkiye’de sadece birkaç firma tarafından üretiliyor, bu yönden yurt içinde de ciddi bir pazar potansiyelimiz var. Dolayısıyla yurt dışı bağımlılığını en aza indirecek, ülkemizde güvenilir ve stratejik bir ürüne olan ihtiyacı karşılayacak güçlü bir konumdayız. Yatırım turunda elde edeceğimiz finansmanla üretim kapasitemizi artıracak ve kârımızı düzenli olarak yatırımcılarımızla paylaşarak kısa vadede sürekli pasif gelir üreten bir şirket haline geleceğiz” dedi.