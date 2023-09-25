Beefull elektrikli araç şarj istasyonları ile hem ekonomik ve hem de çevre dostu ulaşım

Günümüzde daha ekonomik ve çevre dostu bir ulaşım aracı olan elektrikli otomobillere (EV) olan talep her geçen gün artarken Türkiye genelinde elektrikli araç şarj istasyonlarının sayısı da katlanarak büyüyor. Türkiye’de elektrikli araç şarj istasyonu markaları arasında sektör deneyimi ile öne çıkan ve bu yılın sonuna kadar toplam araç şarj istasyonu sayısını 500’e ulaştırmayı planlayan Beefull, elektrik şarj istasyonu altyapı operasyonları ile mühendisliği konusunda uzman kadrosu ve yazılım gücü ile fark yaratıyor.

AC (alternatif akım) ve DC (doğru akım) Elektrikli Araç Şarj İstasyonları ile paylaşımlı powerbank hizmetini aynı mobil uygulamada bir araya getiren dünyadaki ilk ve tek marka olarak, “paylaşımlı enerji ağı” mottosu ile sektöre adım attıklarını söyleyen Beefull Pazarlama Müdürü Elif Cerit, “Dijitalleşmenin ve sürdürülebilirliğin hayati önem taşıdığı yeniçağda bu iki başlığı içinde barındıran, paylaşımlı powerbank noktalarımız ve elektrikli araç şarj istasyonları hizmetini birlikte sunuyoruz. Herkesin enerjiye kolay ve hızlı ulaşımını hedeflediğimiz bu yolda; kamu, sağlık ve eğitim kurumları, konut, site, iş merkezi ve plazalar, akaryakıt istasyonları, otoparklar, oto galeriler, oto servisleri, alışveriş merkezleri, dinlenme tesisleri, otel, kafe, hastane ve havalimanlarında elektrikli araç şarj istasyonlarımızla yerimizi almaya devam ediyoruz. Burada bizi sektörümüzde farklılaştıran ana unsuru sektördeki deneyimimizi yeni teknolojilerle buluşturmamız yani uzmanlığımızı e-mobilite boyutuna taşıma vizyonumuz diye özetleyebilirim. Tek mobil uygulamadan kontrol edilebilen paylaşımlı powerbank noktalarımız ve elektrikli şarj istasyonlarımız aslında bu sözünü ettiğim inovatif bakış açısını en iyi şekilde ifade ediyor. Mobil uygulamamızı indiren tüketicilerimiz, uygulama içerisinde bulunan harita üzerinden en yakın istasyona çok kolay bir şekilde ulaşıyor. Elektrik kablosunu araca bağlayıp, QR kodu okutarak uygulama üzerinden hızlıca şarj işlemini yapabiliyor. Bu arada 7/24 çağrı merkezi hizmeti ile de ihtiyaca uygun teknik destek sağlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Şarj istasyon sayımız 500'e ulaşacak"

Küresel ısınmanın etkilerinin toplumların günlük yaşamında gözlenir hale geldiğine işaret eden Elif Cerit, “Sürdürülebilirlik konusunun, artık bireylerin günlük yaşamlarındaki satın alma kararlarını etkilemesi de elektrikli araç dönüşümünü hızlandırıyor. Elektrikli araçlarda en büyük bariyer olarak görülen menzil ve şarj istasyonu konusunda önemi adımlar atıldı. Son yıllarda ortalama 200-350 km menzile sahip elektrikli araçlar şu sıralar 500-600 km menzile ulaşmış durumda. Yapılan Ar-Ge çalışmaları ile bu menzil sorunu hızla giderilmeye başlandı. Şarj istasyonlarının sayısı, biz ve bizim gibi markaların hızlı yaygınlaşması sayesinde

sürekli artmakta. EPDK’nın son olarak açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde şarj edilebilir elektrikli araç sayısı 27 bini aşarken, şarj noktası (soketli) sayısı 8 bini, elektrikli araç şarj istasyonu sayısı da 3 bin 790’ı aştı. Bu pazarda aktif olarak yer alan şirketimizin hedefi şarj istasyonu sayımızı bu yılın sonunda 500’e çıkarmak” ifadesini kullandı.

"Özel kampanyalarla pek çok fırsat sunuyoruz"

Beefull olarak elektrikli araç sahibi tüketicilerin hızla evlerine bireysel şarj satın almalarını desteklediklerini söyleyen Cerit, “Müşteri deneyimini ön planda tutan mobil uygulamamız ile müşterilerimize yönelik düzenlediğimiz özel kampanyalarımızla pek çok fırsat sunuyoruz. Elektrikli araç şarj ağı işletmeciliğine başvuran yatırımcılara yazılım, donanım ve kurulum konularında danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Şarj istasyonun tedariği, kurulumu, devreye alma, bakım ve onarım, markaya özel mobil uygulama, ödeme sistemi entegrasyonu gibi her alanda özetle lisans başvuru sürecinden platform yönetimine, istasyon kurulumundan çağrı merkezi sürecine kadar uçtan uca bir danışmanlık ile müşterilerimizin yanında yer almaktayız. Bu arada elektrikli araç kullananların hayatını kolaylaştırmak için web sitemizde “enerjini hesapla” ve “şarj dolum sürelerini” gösteren özel uygulamalarımız da var. Web sitemizde “enerjini hesapla” başlığı ile çıkan seçeneği tıklayanlar elektrikli araç modelini ve yılda kaç kilometre yaptıklarına yönelik bilgileri girerek, AC ve DC şarj cihazları ile dolum bedellerini ve kazançlarını görebiliyor. Aynı şekilde “şarj dolum süresi” seçeneğini kullanarak araçlarının modellerine göre AC ve DC şarj ile dolum sürelerini çok hızlı bir şekilde öğrenebiliyorlar” diye konuştu.