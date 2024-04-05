Beko artık resmen Avrupa’nın en büyüğü

Özlem ERMİŞ BEYHAN

“Ülkem varsa ben de varım” diyen Vehbi Koç’un hayali gerçek oldu, Koç Holding’in Arçelik’i Beko markası ile Avrupa’nın en büyük beyaz eşya üreticisi konumuna geldi. Beko Europe’un 1 Nisan’da resmen kurulması ile birlikte artık Beko (Arçelik), 57 ülkede 121 iştiraki, 22 markası, toplam 11 milyar Euro cirosu ve 55 bin çalışanı ile Avrupa’da 1 numaralı beyaz eşya şirketi oldu. Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu operasyonun detaylarını dün düzenlenen basın buluşmasında anlattı.

Buna göre Arçelik ve Whirlpool’un Avrupa’daki iştiraklerinin Beko Europe ortaklık şirketi altında birleşmesi işlemi 1 Nisan 2024 tarihi itibarıyla tamamlandı. Avrupa’da Arçelik ve Whirlpool kontrolünde faaliyet gösteren bağlı ortaklıkların payları, Hollanda’da kurulan Beko Europe’a devredildi. Beko Europe sermayesinin yüzde 75’i Beko’ya, yüzde 25’i ise Whirlpool’a tahsis edildi. Whirlpool’un Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki faaliyetleri ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas’ta bulunan bağlı ortaklıklarının yüzde 100 hissesi de ayrıca Beko’ya devredildi.

11 milyar Euro ciro

Birleşmenin sıçramalı bir büyüme getireceğini anlatan Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, “Dünya genelinde faaliyet gösteren 11 milyar euroluk bir şirkete dönüşüyoruz. Beko Europe’un toplam konsolide cirosunun 5,5 milyar Euro’yu bulacağını öngörüyoruz. Beko Europe’un kurulmasıyla yaratılacak sinerji sayesinde önümüzdeki dönemde Türkiye’nin Avrupa pazarındaki ihracat kapasitesi ve görünürlüğünde de önemli bir artış gerçekleşecek” bilgisini verdi.

Hedef dünya liderliği

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, bundan sonra hedeflerinin dünya liderliği olduğunu, halen sıralamada ilk 3 arasında yer aldıklarını söyledi. “Koç Holding’in uzun vadeli bakışı olmasa bu noktaya gelemezdik” ifadesini kullanan Bulgurlu, Arçelik’in global büyüme yolculuğunu şöyle özetledi: “2000’li yıllarda Avrupa’da yerel markalar Leisure, Flavel, Arctic, Elektrabregenz ve Blomberg, 2007’de Almanya kökenli Grundig’i aldık. 2011 yılında Güney Afrika pazarından Defy ve 2016’da Pakistan’ın önde gelen markalarından Dawlance satın alımı gerçekleşti.

2016'da Tayland buzdolabı işletmemiz üretime başladı. 2017 yılında ise Tata grubu bünyesindeki Voltas ile ortaklık şirketi Voltas Beko’yu kurarak girdiğimiz Hindistan pazarında 2020 yılında faaliyete giren yeni beyaz eşya fabrikamızla faaliyetlerimizi genişlettik.2019’da Arctic markamızla faaliyet gösterdiğimiz Romanya’da açtığımız çamaşır makinesi fabrikamız önemli bir adım oldu. 2019’da Singer Bangladesh markasını satın alarak girdiğimiz Bangladeş’te ise 78 milyon dolar yatırımla inşa ettiğimiz yeni beyaz eşya fabrikasını bu yıl faaliyete açmayı planlıyoruz. 2021’de Whirlpool’un Manisa’daki soğutucu ve çamaşır makinesi üretim tesislerini satın aldık.

Ocak 2024 itibarıyla bu tesislerde çamaşır makinesi üretimine başladık. 2021’de ayrıca Japonya’nın önde gelen şirketler grubu Hitachi GLS ile kurduğumuz Arçelik Hitachi Home Appliances ortak girişim şirketi ile Asya-Pasifik bölgesindeki etkinliğimizi artırarak Vietnam ve Çin özelinde önemli sinerjiler elde ettik. Son olarak da Whirlpool’un İtalya, Polonya, İngiltere ve Slovakya’daki 9 üretim tesisi ve 39 iştiraki Beko Europe’a devredildi. Whirlpool’un yanı sıra Beko’nun 30 Avrupa iştiraki ve Romanya’daki 2 üretim tesisi de Beko Europe B.V. çatısı altında faaliyet göstermeye başladı. Ayrıca 2022 yılında Whirlpool Corporation’ın Rusya’daki üretim tesisleri ve ticari faaliyetlerini satın alarak bu ülkedeki faaliyetlerimizi genişlettik.”

Başarının ardında kendi teknolojisini kendisinin üretmesi var

Beko dünya çapında 31 ar-ge ve Tasarım Merkezi ve Ofisi, 2.300'den fazla araştırmacıya ev sahipliği yapıyor. Kendi teknolojisini kendisi üreten şirket bugüne kadar 3.500'den fazla uluslararası tescilli patent başvurusuna sahip. Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, “Bugünkü başarımızın ardında, 90’lı yılların başında kurulan Ar-Ge’nin payı büyüktür” ifadesini kullandı.

Beko Europe’un markaları

Arçelik’in Avrupa’da faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarına ait olan Beko, Grundig, Arctic, Elektrabregenz, Flavel, Blomberg, Altus ve Leisure markaları ile Whirlpool’a ait olan Whirlpool, Ariston, Indesit, Hotpoint, Ignis, Privileg, Polar ve Bauknecht markaları Beko Europe’un tasarrufuna geçti.

"Biz 200-300 milyon euro düzeyinde manşetlik yatırımları her yıl yapıyoruz"

-Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, her yıl 200 ila 300 milyon dolarlık yatırıma imza attıklarını belirterek, “Biz sürekli yatırım halindeyiz, her yıl manşet olacak yatırıma imza atıyoruz” dedi. Elbiçlioğlu halen süren yatırımlarından bir bölümünü şöyle anlattı:

-Çayırova’daki çamaşır makinesi işletmemizi ise Manisa’ya taşıyoruz. 3,8 milyon adet yıllık kapasiteye sahip modernizasyon ve relokasyon projesi kapsamında 53.000 m2’lik inşaat yatırımının 32.500 m2’lik kısmı tamamlandı. Şu anda 1,25 milyon adet yıllık kapasiteye ulaştı.

-Eskişehir Buzdolabı İşletmemizdeki Fabrika 6, 2021 yılında Endüstri 4.0 alanında dünya lideri tesisler arasında sıralandı. Geniş hacimli buzdolabı kategorisinde Avrupa’nın en büyük üretim tesisi. Eskişehir’deki Fabrika 6’nın yanına yeni bir üretim tesisi inşa ediyoruz.

-Yeni yatırımlarla Mısır, Bangladeş ve Pakistan’da üretim ağını kuvvetlendirmek için harekete geçtik.

-Ortadoğu’da da büyüyoruz; Mısır’da 100 milyon dolar yatırımla inşa ettiğimiz ve 2024 yılında faaliyete açmayı planladığımız beyaz eşya fabrikası 1,1 milyon adet üretim kapasitesine sahip olacak.

-2016 yılından beri Türkiye ve globalde yaptığımız toplam satın alma ve teknoloji yatırımları 1,7 milyar euroya ulaştı.

Yale’den bir profesör “Bunu yapanın bir Türk şirketi olması şaşırtıcı” dedi

S&P Global- Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde sektöründe 5. yıl üst üste en yüksek skoru alan Beko, sürdürülebilirlikte beyaz eşyanın global liderlik bayrağını taşıyor.

CEO Bulgurlu yurtdışında bir konferansta şirketin sürdürülebilirlik başarısını anlatırken, onu dinleyen Yale Üniversitesi’nden bir profesörün tamamen tesadüf eseri yanına oturduğu Bulgurlu’nun eşine, “Bunu İngiliz ya da Alman bir şirket yapsa an bu alanda lider olması, çok şaşırtıcı değil mi” dediğini gururla aktardı.

Bulgurlu, “2050 yılına kadar tüm operasyonlarımızda net sıfır emisyona ulaşmayı taahhüt ediyoruz. Sürdürülebilirlik alanındaki liderliğimizi devam ettireceğiz; Beko Europe’un kuruluşuyla birlikte bu alanda önemli bir sinerji yaratacağımıza inanıyoruz. 2030 yılına kadar üretim tesislerimizin bulunduğu tüm ülkelerde yeşil elektrik oranını %100’e çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Arçelik markası ile Türkiye’de, Beko ile dünyada büyüyecek

Arçelik, küresel operasyonlarını Beko kurumsal markası adı altında topluyor. Arçelik CEO’su Bulgurlu, 69 yıllık köklü mirasıyla Türkiye’de Arçelik markasını koruyacaklarını vurguladı ve dönüşümün detaylarını şöyle anlattı: “Arçelik Pazarlama A.Ş. de halka açık ana şirket Arçelik A.Ş. de ismini koruyacak fakat kurumsal markamız, kısa ve akılda kalıcı bir marka olan Beko olacak. Başta Arçelik olmak üzere yerel değer yaratan tüm markalarımızla (Arçelik, Beko, Grundig, Altus, Leisure) Türkiye pazarında faaliyet göstermeye ve güçlü konumumuzu korumaya devam edeceğiz. Bu operasyonla Arçelik, globalde farklı isimlerle kurulmuş olan iştiraklerinin isimlerini Beko olarak dönüştürüyor.”

Yeni bir iş modeli kurguluyor

Şimdi Beko yeni bir iş modeli kurguluyor. Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu’nun verdiği bilgiye göre yılda 40 milyon ürünü tüketici ile buluşturan Beko, tüm dünyada bu ürünler üzerinden hizmet satma konusunu değerlendiriyor.