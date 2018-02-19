Beko ile ABD'ye bangır bangır girdik

19 Şubat 2018

Özlem ERMİŞ BEYHAN

"Türkiye'de doğmuş ve global bir marka haline gelmeye en yakın olan marka, Beko." Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Barcelona ile geliştirip 3 yıl daha uzattıkları sponsorluk anlaşmasının imza töreninin ardından basın mensupları ile sohbet ederken bu cümleyi kullandı. Anlaşma globalleşme stratejisi açısından çok önemli. Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu ise gelinen son noktayı şöyle özetledi: "Bizim büyüme alanlarımız sadece Avrupa değil, Asya, Yakın Asya, Pakistan, Çin ve ABD. İnanın Barcelona, ABD ve Çin'de de çok ciddi şekilde sevilen ve izlenen bir kulüp. Dolayısıyla bu sponsorluğun bize olan etkisi sadece Avrupa değil, bütün dünya." Peki İspanya'da çatışma ortamı yaratan Katalan referandumu, karar verirken bir kez daha düşündürmedi mi? Ali Koç, sorumuzu; anlaşma şartlarını tam da olayların göbeğinde konuştuklarını, belki tedirginlikler olduğunu ancak ortak değerlerde buluşulduğunu, olaylar yaşanmasa imzanın daha erken atılabileceğini söyleyerek yanıtladı.

Mustafa Koç'un hayaliydi

Sponsorluk, Avrupa pazarında ikinci sırada yer alan Beko'nun liderlik hedefine ulaşmasında kaldıraç olacak. Son 3 yılda Barcelona sponsorluğu sayesinde Beko'nun marka bilinirliği İspanya'da yüzde 40'a yükselmiş, tercih edilme oranı da tam iki kat artmış. Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu bu yıl yüzde 20 büyüme öngördüklerini ifade ederek, “Beko olarak, son 17 yıldır Avrupa’da aralıksız olarak en hızlı büyüyen markayız” dedi. Ebiçlioğlu, Beko’nun İspanya pazarında yıllar içinde 25. sıradan 3. sıraya yükseldiğini kaydederek, “Hedefimiz ilk olmak" şeklinde konuştu.

Ali Koç bu süreci anlatırken "Beko buraya bir gecede gelmedi" dedi ve yurtdışı sponsorluklarının yaklaşık 20 yıl önce İngiltere ile başladığını anlattı. Ali Koç, globalleşmenin rahmetli ağabeyi Mustafa Koç'un hayali olduğunu hatırlatarak, "Geçmişte yaptığımız sporla ilgili yatırımlardan çok iyi dönüşler aldık. Onları yapmasaydık, böyle büyük işbirliklerini düşünemezdik bile. Dolayısıyla bu konuda emekleri olanları da şükranla anıyoruz” diye konuştu.

New York'ta da satılıyor

Koç Holding’in İngiltere alt liginden kulüp satın alacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyleyen Ali Koç, markalaşma yolunda önemli bir aşamaya geldiklerini, çok doğru yolda olduklarını söyleyerek bundan sonrasında daha iddialı adımlar atacaklarını anlattı. "ABD'ye de bangır bangır girdik" ifadesini kullanan Koç, New York'taki PS Richard mağazasına girildiğinde Beko'nun en üst kalitedeki ürünlerinin görülebileceğini söyledi. Arçelik grubunun çok heyecanlı zamanlar içinde olduğunu anlatan Koç, "Afrika, Pakistan, Hindistan, Asya piyasası ve dünyada tutunmanın en zor olduğu Amerika piyasasında bu gibi anlaşmalarla ve inovatif ürünlerimizle hepimizin gurur duyacağı bir noktaya geleceğiz" dedi.

"Teknolojinin istihdama olumlu etkisini görüyorum"

Barcelona'daki toplantıda Yazı İşleri Müdürümüz Özlem Ermiş Beyhan ve ekonomi basını temsilcilerinin sorularını yanıtlayan Ali Koç, istihdamın sadece Türkiye'de değil tüm dünyada bir sorun olduğunu belirterek, "Teknolojinin istihdam üzerinde olumsuz bir sosyal etkisi olacağını görüyorum" dedi.

Beko, Turquality'nin de başarı öykülerinden biri. Ancak globalleşme süreci tamamlanmış değil. Bulgurlu, Turquality'ye gelen üst sınırı bu anlamda doğru bulmadığını ifade etti. Bulgurlu, içine konan yemeği tanıyıp pişiren, donmuş ürünü belirli bir ısıda çözebilen 'soğutuculu' fırın ve filizlendirme makinesi gibi dünyada ilk ürünleri piyasaya sunma aşamasında olduklarını, inovatif ürünleriyle ses getireceklerini de anlattı.

"Tüketici sosyal misyon taşıyan markayı istiyor"

Ali Koç, toplumsal fayda konusunda Beko ve Barcelona'nın benzer değerler taşıdığını belirtti. Koç, “Her futbolcunun kontratında gelirini yüzde 0,5’ler mertebesinde sosyal sorumluluklara ayırması şartı var. Bizim şirketlerde de yüzde 0,5 ila yüzde 2 arasında vergi sonrası kârdan Vehbi Koç Vakfı’na hibesi oluyor” dedi. Arçelik Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Yalım Uzun da toplantıda, "Araştırmalarla biliyoruz ki, tüketicilerin yüzde 67’si sosyal bir misyon taşıyan markalara daha çok değer veriyorlar. Bizim de Barcelona ile işbirliğimiz biraz evriliyor diyebiliriz. O yüzden bu Şampiyon Gibi Beslen kampanyası bizim için son derece önemli" ifadelerini kullandı.

"Sponsoru kral gibi hissettiriyorlar"

Türkiye'de spora olan sponsorluk ilgisinin her geçen gün azaldığına işaret eden Koç, "Burada muhtelif nedenler var ama biz sporun birleştirici yanını, gerçek ruhunu ortaya çıkarttığımız zaman bence bu sorunları daha iyi çözebileceğiz. Bugün Türkiye'de bir marka 'bir takıma sponsor olursam, öbür ikisine de olmam lazım yoksa benim markam zarar görür' diyorsa demek ki bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Bindiğimiz dalı kesiyoruz" yorumunu yaptı. Barcelona yönetiminin farklılığının altını çizen Koç, “Tüm sponsorlarını el üstünde tutuyorlar. Kral gibi hissettiriyorlar” dedi.